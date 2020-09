Une stratégie ambitieuse en matière de sécurité et de santé

En janvier dernier, la Commission s’est engagée à réexaminer la stratégie de l’Europe en matière de santé et de sécurité au travail. Dans un document intitulée « Une Europe sociale forte pour des transitions justes », elle expose une série de mesures pour « des conditions du travail équitables ». Parmi les priorités, « renforcer la confiance dans la transformation numérique et exploiter pleinement son potentiel ».

La commission explique en effet que la numérisation est les nouvelles technologies font évoluer le lieu de travail. Les robots et autres outils numériques « peuvent remplacer les humains dans des tâches dangereuses et monotones ». Un changement qui « peut aussi donner naissance à de nouvelles préoccupations ». L’instance évoque les nouveaux modèles de travail qui peuvent générer une hausse de la productivité mais également créer de nouvelles formes de discrimination ou d’exclusion ou de nouveaux risques pour la santé physique et mentale des travailleurs (par ex. Surveillance, recrutement et gestion via des algorithmes).

Ainsi, si les travailleurs de l’UE bénéficient de normes élevées en matière de santé et de sécurité, la Commission réexaminera sa stratégie afin d’évaluer ces nouveaux risques « parallèlement aux risques plus classiques, tels que l’exposition à des substances dangereuses et le risques d’accidents du travail ».