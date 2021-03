La rénovation énergétique des bâtiments permet d’allier économie et écologie. Elle est même considérée par beaucoup comme l’une des clefs, pour réduire nos factures de chauffage et donc réduire notre impact écologique. C’est pourquoi l’État encourage et accompagne de plus en plus les Français à réaliser ces rénovations.

Ce coup de pouce de l’État porte un nom : MaPrimeRenov’. Cette prime permet à qui la demande, de faire baisser sensiblement le montant total des travaux de rénovation de son logement. Mais attention aux pièges, l’aide comporte de nombreuses subtilités, que nous allons détailler et comprendre ensemble.

MaPrimeRenov c’est quoi ? MaPrimeRenov’ est une aide de l'État basée sur les revenus d’un foyer. Elle vous permet de financer des travaux de rénovation énergétique, comme l’isolation des murs, de la toiture, l’installation de chauffages performants ou encore d’une VMC à double flux. Elle est également liée à la nature des travaux engagés. Certaines installations seront donc mieux remboursées que d’autres. Ces travaux devront impérativement être réalisés par un artisan certifié RGE (reconnu garant de l’environnement). Une aide récente, mais qui évolue vite Que vous vous soyez déjà renseigné sur la rénovation énergétique ou non, il est important de comprendre l’évolution de cette aide. Malgré son jeune âge, certains de ses critères ont déjà évolué, ce qui peut vite prêter à confusion. MaPrimeRenov’ est lancée en janvier 2020 dans le cadre du Plan de relance de l'économie. Elle permet aux foyers modestes de rénover de vieilles constructions appelées « Passoires énergétiques ». Cette aide vient remplacer deux dispositifs déjà en place à l’époque: Le Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE)

Les aides de l’Agence nationale de l’Habitat (Anah) « Habiter mieux agilité » Le gouvernement annonce ensuite très vite, dès septembre 2020, que MaPrimeRenov’ s’ouvrira à tous les Français dès janvier 2021 et ce, quels que soient leurs revenus. Faisant d’elle une aide commune. La prime devient alors un véritable succès, avec plus de 190 000 dossiers déposés et 4 millions de connexions enregistrées sur le site du gouvernement pour l’année 2020. Preuve de l’envie des français de rénover leurs habitations, pour les rendre plus économiques et écologiques. Une aide liée aux revenus du foyer et à la nature des travaux MaPrimeRenov’ est forfaitaire. C’est-à-dire qu’elle est calculée en fonction des revenus de votre foyer. Mais aussi du gain écologique apporté par vos travaux. Pour faciliter la compréhension de ces plafonds de revenus, le gouvernement utilise un code couleur. MaPrimeRénov’ Bleu

MaPrimeRénov’ Jaune

MaPrimeRénov’ Violet

MaPrimeRénov’ Rose Le montant de l’aide variera donc en fonction de votre couleur, avec une différenciation faite entre l’Île-de-France et les régions. Plafonds de ressources hors Île-de-France Nombre de personnes composant le ménage (foyer fiscal) Revenu fiscal de référence (RFR) Mon RFR est indiqué sur mon avis d’imposition MaPrimeRénov’ Bleu MaPrimeRénov’ Jaune MaPrimeRénov’ Violet MaPrimeRénov’ Rose 1 jusqu’à 14 879 € jusqu’à 19 074 € jusqu’à 29 148 € > 29 148 € 2 jusqu’à 21 760 € jusqu’à 27 896 € jusqu’à 42 848 € > 42 848 € 3 jusqu’à 26 170 € jusqu’à 33 547 € jusqu’à 51 592 € > 51 592 € 4 jusqu’à 30 572 € jusqu’à 39 192 € jusqu’à 60 336 € > 60 336 € 5 jusqu’à 34 993 € jusqu’à 44 860 € jusqu’à 69 081 € > 69 081 € Par personne supplémentaire + 4 412 € + 5 651 € + 8 744 € + 8 744 € Plafonds de ressources en Île-de-France Nombre de personnes composant le ménage (foyer fiscal) Revenu fiscal de référence (RFR) Mon RFR est indiqué sur mon avis d’imposition MaPrimeRénov’ Bleu MaPrimeRénov’ Jaune MaPrimeRénov’ Violet MaPrimeRénov’ Rose 1 jusqu’à 20 593 € jusqu’à 25 068 € jusqu’à 38 184 € > 38 184 € 2 jusqu’à 30 225 € jusqu’à 36 792 € jusqu’à 56 130 € > 56 130 € 3 jusqu’à 36 297 € jusqu’à 44 188 € jusqu’à 67 585 € > 67 585 € 4 jusqu’à 42 381 € jusqu’à 51 597 € jusqu’à 79 041 € > 79 041 € 5 jusqu’à 48 488 € jusqu’à 59 026 € jusqu’à 90 496 € > 90 496 € Par personne supplémentaire + 6 096 € + 7 422 € + 11 455 € + 11 455 € Prenons un cas concret : un couple avec deux enfants, vivant dans la Creuse et dont les revenus annuels s’élèvent à 30 500 €, entrent dans la catégorie MaPrimeRénov’Bleu. Ils souhaitent remplacer une vieille chaudière fioul par une chaudière à granulés pour un coût des travaux de 18 000€. Ils bénéficieront donc d’une aide de 15 900 € (avec bonus et CEE. Plus à ce sujet ci-dessous). Vos travaux peuvent également être réalisés par votre copropriété. Dans ce cas, vous entrez dans une cinquième catégorie, MaPrimeRénov’Copropriété. Votre copropriété devra alors compter au moins 75 % de lots d’habitation principale et les travaux devront apporter un gain énergétique d’au moins 35%. À noter également que cette aide s’adresse aussi aux propriétaires bailleurs, mais attention, ils ne pourront en faire la demande qu’à partir de juillet 2021. Des bonus sont possibles À cette base d’aide commune, s’ajoutent également des bonifications. Autrement dit : des bonus. Un bonus bâtiment basse consommation : Si suite à vos travaux de rénovation votre logement atteint l’étiquette énergie A ou B. Un bonus sorti de passoire : Si suite à vos travaux, votre logement sort de l’état de passoire thermique et sort donc de l’étiquette énergie F ou G. Un audit devra cependant être réalisé au préalable, pour justifier que les travaux permettront bien de sortir de cet état de passoire énergétique. Un bonus assistance à maîtrise d'ouvrage : Destiné aux ménages souhaitant se faire accompagner dans la réalisation de leurs travaux. Un bonus rénovation globale : Destiné aux ménages aux revenus intermédiaires et supérieurs, pour encourager les bouquets de travaux. Bouquets de travaux, signifiant la réalisation de plusieurs travaux de rénovation énergétique en même temps. Par exemple l’isolation de la toiture et l'installation d’une chaudière à granulés. Quels sont les travaux couverts par cette aide ? MaPrimeRénov’ prend en compte un large éventail de réalisations, toutes permettant bien sûr, d’améliorer le score énergétique de votre logement. Mais attention, il est important de comprendre que l’État n’accorde pas la même importance à tous les travaux. Certaines installations seront donc mieux remboursées que d’autres. C’est pour cela que MaPrimeRénov’ est aussi bien lié aux revenus qu'à la nature des travaux. Les travaux pris en compte sont: L’installation d’une chaudière à granulés

Pompes à chaleur géothermiques ou solarothermiques

Chauffage solaire

Chaudières à bûches

Pompes à chaleur air / eau

Poêles à granulés

Chauffe-eau solaire

Poêles à bûches

Équipements solaires hybrides

Chaudières à gaz très haute performance

Foyers fermés, inserts

Réseaux de chaleur ou de froid

Chauffe-eau thermodynamique

Dépose d’une cuve à fioul

Pompes à chaleur air / air

Installation d’un thermostat avec régulation performante

Radiateurs électriques performants en remplacement d’un ancien convecteur

Ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux

Ventilation mécanique simple flux

Isolation thermique des fenêtres (et parois vitrées)

Isolation des murs par l'extérieur

Isolation des toitures terrasses

Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles

Isolation des murs par l’intérieur

Protections contre le rayonnement solaire (pour les outre-mer)

Isolation des combles perdus

Isolation d’un plancher bas Le montant de votre aide sera donc aussi bien lié à votre couleur qu'aux types de travaux réalisés. Pour connaître plus en détail les montants, vous pouvez vous rendre sur le site https://www.maprimerenov.gouv.fr Une aide cumulable MaPrimeRenov’ peut également se cumuler avec: Les certificats d’économies d’énergie (CEE)

Les aides des collectivités locales

Les aides d’action logement Il est important de comprendre que l’aide complémentaire qu’est la CEE, n’est pas anodine. C’est une aide imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs d’énergie dont le montant n’est pas anecdotique. Prenons un exemple : pour une famille entrant dans les critères MaPrimeRénov’Bleu et qui souhaiterait installer une chaudière à granulés, l’aide MaPrimeRénov’ seul sera de 10 000€. Avec la CEE, elle passera 14 364 €. À noter également que les travaux bénéficieront de la TVA à 5,5 %. Selon le gouvernement « Le cumul de ces aides permet d'atteindre des niveaux d'aide allant jusqu'à 90% du coût total des travaux pour les ménages les plus modestes ». Concrètement, comment ça marche ? Pour être sûr de bien réussir ses démarches, le mieux est d’être accompagné. Vous avez tout d’abord la possibilité de contacter gratuitement un conseiller FAIRE, service public créé pour vous guider dans vos travaux de rénovation énergétique. Il répondra à vos interrogations. Nous vous conseillons ensuite de réaliser une simulation, à l’aide de Simul’aides, simulateur mis en place par le gouvernement. Ce qui vous permettra de connaître le montant potentiel de votre aide. Maintenant que vous connaissez les travaux que vous pouvez réaliser et le montant de votre aide, il vous faut trouver l’artisan RGE qui s’occupera de votre chantier. Il est conseillé de demander plusieurs devis, auprès de plusieurs artisans. Vous trouverez un annuaire de professionnels agréés de votre région sur le site FAIRE. C’est également au moment des devis que vous devrez vérifier que vous bénéficiez bien des certificats d’économies d’énergie (CEE). Ils sont en général proposés directement par des fournisseurs d’énergie, soit directement déduits sur le devis de vos travaux. Si le devis est signé avant de faire la demande d'aide CEE, vous ne pourrez plus en bénéficier. Si vous ne vous sentez pas à l’aise pour réaliser toutes ces démarches, vous pouvez désigner un mandataire pour réaliser celles-ci à votre place. Ce mandataire pourra être un proche, ou l’artisan qui s’occupera de vos travaux. Une fois tout ceci réalisé, vous pourrez faire votre demande dont voici les étapes: Créer un compte sur le site : www.maprimerenov.gouv.fr

Déposer votre demande de subvention sur le site

Réalisation des travaux par un artisan qualifié

Demande de paiement de MaPrimeRenov’ Pour éviter les mauvaises surprises, vous serez informé du montant de votre aide, avant de démarrer les travaux et pour faciliter leur financement, elle vous sera versée en une fois, dès la fin du chantier. Un vrai pas en avant pour la rénovation énergétique Malgré une certaine complexité, MaPrimeRenov’ est un vrai pas en avant pour la rénovation énergétique du parc immobilier français. Permettant ainsi à tous de moderniser son habitat. Avec une large gamme de travaux couverts, cette aide vous permettra, de moins chauffer, de moins consommer et donc, de préserver la planète. Batiweb vous accompagne grâce à notre fiche à imprimer Pour vous aider à mettre en avant cette aide auprès de vos prospects, nous mettons à votre disposition un fascicule. Un condensé clair et simple des informations importantes de cet article. Vous pourrez l’imprimer et le présenter à vos clients pour les aider à tout comprendre de MaPrimeRénov’. Télécharger la fiche MaPrimeRenov’ Batiweb Vous êtes un professionnel du bâtiment ? MaPrimeRénov’ est une vraie opportunité pour le secteur du bâtiment. Permettant aux professionnels de s’ouvrir à de nouveaux marchés et ainsi d’augmenter leur nombre de chantiers. Si ce n’est pas déjà le cas, il vous faudra d'abord obtenir le label RGE. Celui-ci sera payant et au moins un des collaborateurs de votre entreprise devra passer une formation de quelques jours. Cette certification vous permettra ensuite d’être référencé dans l’annuaire officiel des entreprises garantes de l’environnement. Une vraie opportunité, car comme nous l’avons vu, 4 millions de Français se sont déjà rendus sur le site MaPrimeRénov’, démontrant une vraie envie de rénovation. Il vous sera également possible d’être mandataire et donc, d’effectuer les démarches pour votre client. Vous pourrez si vous le souhaitez, préfinancer l’aide, transmettre à sa place le dossier du bénéficiaire et percevoir MaPrimeRénov’ directement. Le client devra cependant créer son compte en ligne lui-même. Elsa Bourdot Documents Copyright Elsa Bourdot & Adobe Stock

