C’est une première en France. La ville de Dijon a inauguré le premier quartier à énergie positive au sein de l’Hexagone. Grâce à l’installation de 10 000 m2 de panneaux solaires et à la rénovation thermique des bâtiments, le quartier de Fontaine d'Ouche produit désormais plus d’énergie qu’il n’en consomme.

Désormais, le quartier de Fontaine d’Ouche, à Dijon, produira plus d’énergie qu’il n’en consomme. Ce quartier populaire, qui s’étend sur 55 hectares, compte 1 100 habitants et de nombreux logements sociaux.

10 000 m2 de panneaux solaires installés sur les bâtiments

Cet « exploit » a été possible grâce à l’installation de 10 000 m2 de panneaux photovoltaïques sur les logements, écoles et salles de sport du quartier, permettant une production d’environ deux mégawatts.

Parallèlement, la rénovation énergétique des bâtiments a permis de réduire de 30 % la consommation énergétique dans le quartier.

« Ce dispositif a un impact direct sur la facture énergétique des ménages puisqu'il permet de baisser le montant des charges communes et de réduire également leur facture individuelle d'électricité », a réagi François Rebsamen, président socialiste de la métropole de Dijon et ministre de l'Aménagement du territoire et de la Décentralisation. « C'est une transition écologique populaire, sociale et inclusive », a-t-il ajouté.

Concrètement,les locataires adhérents au dispositif d’auto-consommation devraient voir leur facture d’énergie baisser de 45 à 80 euros par an.

La ville a lancé ce projet - doté d’un budget de 36 millions d’euros - dans le cadre du programme européen « Response », dont l’objectif est d’atteindre la neutralité climatique en Europe d’ici 2050. En effet, selon les Nations Unies, les villes seraient responsables de 70 % des émissions de gaz à effet de serre.

Par Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock