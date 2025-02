Daikin France présente ses nouveaux locaux, situés à Genas (69)

L’agence lyonnaise de Daikin France, aux côtés de la direction de l’entité française, a inauguré ses nouveaux locaux, situés sur le nouveau site EverestParc III bas carbone de Genas (69). L’entreprise souhaite faire de ce bâtiment une vitrine technologique, un modèle d’économie circulaire et de qualité de vie au travail sans précédent.

Depuis la mi-janvier, l’agence lyonnaise de Daikin France a un nouveau toit au-dessus de sa tête. Sur le nouveau site EverestParc III bas carbone de Genas, développé par le promoteur Vaillance Immobilier, Daikin a choisi d’occuper l’intégralité d’un bâtiment de plus de 5 200 m² labellisé BREEAM niveau Very Good.

Les nouveaux locaux ont été inaugurés le 30 janvier dernier par les 203 collaborateurs et sous-traitants de l’agence Daikin, en compagnie de la direction de l’entité française.

Le spécialiste du génie climatique a pour ambition de faire de ce nouvel immeuble une vitrine technologique, un modèle d’économie circulaire et de qualité de vie au travail sans précédent.

Le programme EverestParc III comme nouveau foyer

Daikin Lyon nécessitait de nouveaux bureaux, plus spacieux pour accueillir un effectif grandissant et de nouveaux espaces, plus confortables, plus modernes et moins énergivores.

Après plusieurs mois de recherche et de négociation, la direction de Daikin a porté son choix sur le programme tertiaire neuf EverestParc III de Vaillance Immobilier, projet emblématique de la ZAC EverEst développé par la SERL à Genas.

Ce projet bénéficie d’une situation géographique privilégiée, offrant une accessibilité routière et autoroutière facilitée. Ce programme mixte Tertiaire Activité développe 20 000 m² de bureaux, 4 516 m² d’activités et 700 m² de services (restauration, salle de sport, crèche, un amphithéâtre…).

À terme, EverestParc III sera doté d’une centrale solaire de 500 kWc, de bornes de recharge électrique sur 50 % des places de stationnement, d’une large surface de panneaux photovoltaïques sur l’ensemble des toitures et de généreuses terrasses ombragées sur l’ensemble des niveaux.

Désireux d’intégrer un bâtiment construit dans une démarche d’exemplarité environnementale, Daikin avait à cœur de proposer des aménagements intérieurs modernes, flexibles et agréables à vivre pour ses collaborateurs, de même que des équipements innovants, différents showrooms et espaces de formation pour servir de vitrine technologique à la marque de France.

Le bâtiment, désormais occupé par Daikin à Genas, s’étend sur deux niveaux de sous-sol et quatre niveaux supérieurs. Il s’agit du premier édifice livré sur les six que compte EverestParc III, dont deux restent encore à bâtir.

Les solutions Daikin investissent EverestParc III

Pour l’ensemble des bâtiments qui composent EverestParc III, Vaillance Immobilier, chargé de ce vaste programme, a noué un partenariat commercial avec Daikin concernant l’intégration de solutions de chauffage et de rafraîchissement.

Les six bâtiments sont dotés de VRV 3 tubes au R-32 à récupération d’énergie. ll s’agit de la dernière génération (la 5e) de pompes à chaleur tertiaires développées par Daikin pour répondre aux projets à faibles consommations énergétiques et décarbonés.

L’intégration du R-32 permet de réduire la quantité de charge nécessaire au fonctionnement des groupes, de diminuer fortement le Potentiel de Réchauffement Planétaire (PRP) lié à son fonctionnement, comparativement au R-410 A, et de décupler les performances énergétiques du système.

D’autre part, il s’agit de la seule solution du marché, dans la technologie DRV, capable de s’intégrer dans des ERP de catégorie 1 à 4, étant directement dotée des organes de sécurité exigés par la réglementation française (CH35) concernant l’utilisation de réfrigérants classés A2L (légèrement inflammable).

Les VRV de 5e génération à récupération d’énergie au R-32 sont pilotés par une GTB, directement commandée par Vaillance Immobilier.

Daikin a équipé son propre bâtiment de solutions supplémentaires, à savoir deux centrales de traitement d’air Modular R, composées d’un récupérateur à roue, et de sa toute nouvelle batterie à détente directe fonctionnant au R-32. Ce système Plug & play, unique sur marché, est associé à des sondes de qualité d’air Daikin, permettant un contrôle de la qualité de l’air intérieur du bâtiment.

À cela s’ajoutent d’autres outils de pilotage Daikin connectés à la GTB existante, permettant une analyse plus fine des différentes consommations (toutes énergies confondues) et de la maintenance prédictive. Il s’agit ici de la toute nouvelle commande centralisée Daikin Cloud + pour le pilotage des consommations d’un showroom, permettant une illustration réelle de ses atouts lors de visites clients.

De plus, un plafond tendu micro perforé diffusant et rayonnant pour assurer le traitement de l’air, l’éclairage et la diffusion du chauffage/rafraîchissement a été installé dans la salle de séminaire du 3e étage, dans un souci de confort, de discrétion et de performance. Il s’agit d’un concept innovant développé en partenariat avec le fabricant Newmat.

Toutes ces installations technologiques vont être scrupuleusement suivies par la direction de l’agence lyonnaise. En suivant de près les différentes consommations, Daikin souhaite se servir de ces informations pour prouver l'efficacité de ses solutions à ses clients professionnels, qui se rendront sur les lieux à l’occasion de diverses visites.

Faire de ces nouveaux locaux un site de démonstration et d’exposition

Des visites organisées volontairement par Daikin France, qui mise sur ses nouveaux locaux pour en faire un site d’exposition et de démonstration unique dans toutes les infrastructures européennes du groupe, du fait de l’existence de nombreux services névralgiques, d’équipements et d’aménagement novateurs et de la création d’un grand showroom destiné à l’accueil de clients particuliers.

Un parcours de visite a été imaginé au sein de l’immeuble, cheminant dans tous les services présents (commercial, technique, centre de formation, showroom tertiaire, showroom particuliers…). Il sera proposé à des groupes de clients et des collaborateurs, venus de la France entière et possiblement de toute l’Europe.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Daikin France