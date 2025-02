Dans un marché marqué par la chute des mises en chantier, Herige Industries enregistre un recul de son activité en 2024. Pour s’adapter, le groupe vendéen mise sur une refonte organisationnelle.

Herige Industries a dévoilé ses résultats pour l’année 2024, marquée par une contraction de son chiffre d’affaires et la poursuite de son recentrage stratégique.

Malgré un marché du bâtiment en difficulté, le groupe vendéen affiche une résilience et poursuit ses ajustements organisationnels.

Un recul limité au 4ème trimestre

Sur le dernier trimestre 2024, Herige Industries enregistre un chiffre d’affaires de 99,2 millions d’euros, en baisse de 8,5 %, par rapport à la même période de 2023. Cette tendance s’inscrit dans un contexte de marché immobilier toujours dégradé, avec une chute de plus de 32 % des mises en chantier de logements individuels sur un an.

Dans le détail, l’activité Menuiserie industrielle accuse une baisse de 12,5 %, affectée par les incertitudes sur le Prêt à taux zéro (PTZ) et MaPrimeRénov’. De son côté, l’Industrie du Béton limite son recul à 3,5 %, soutenue par la demande en rénovation.

Sur l’ensemble de l’année 2024, le groupe affiche un chiffre d’affaires de 406,1 millions d’euros, en retrait de près de 12 % par rapport à 2023.

Un ajustement opérationnel

Dans le cadre de sa stratégie de recentrage, Herige Industries a cédé VM Guadeloupe,une activité jugée non stratégique, avec un chiffre d’affaires de 2,8 millions d’euros et un effectif de sept collaborateurs repris par un acteur local. Cette opération s’inscrit dans la continuité des cessions de VM Matériaux, LNTP et Cominex réalisées en 2024.

Face aux mutations du secteur, le groupe Herige Industries reste concentré sur l’amélioration de sa performance opérationnelle et la mise en oeuvre d’un plan d’ajustement organisationnel. Ce projet, présenté en décembre 2024, vise une réduction des charges de 7 millions d’euros par an.

Le groupe annoncera ses résultats annuels le 25 mars 2025.

Marie Gérald

Photo de une : ©Charles Marion / Herige