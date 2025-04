À Strasbourg, l’agence K&+ architecture globale se targue de nouveaux bureaux flambants neufs. Le bâtiment de bureaux, une ancienne friche industrielle, a été réhabilité et surélevé pour l’occasion. L’entreprise K.Line a participé à ce chantier, en s’attelant, avec ses solutions, à préserver l’esthétique du bâtiment et optimiser ses performances.

C’est une seconde vie qui s’offre à l’ancien siège d’une emblématique entreprise Alsacienne. Dans le quartier de la Meinau, à Strasbourg, la cessation des activités des usines Spiertz avait laissé place à une friche industrielle, à l’abandon depuis près de 15 ans.

Un bâtiment surélevé flambant neuf

Le bâtiment, désormais réhabilité et surélevé, accueille depuis septembre 2024 les 49 collaborateurs de l’agence K&+ architecture globale. Ces derniers ont investi les 2 022 m² de surface que comptabilisent les nouveaux locaux.

Depuis qu’il a fait peau neuve, l’édifice accueille 4 cellules de bureaux (l’agence K&+, le bureau d’études Dynami(x), un espace de coworking) et, en rez-de-chaussée, une brasserie de 80 couverts. Le tout dans un quartier d’activité situé à 5 minutes à vélo de la Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg.

L’immeuble traversant de seulement 10 mètres de large bénéficie d’une hauteur sous plafond généreuse, d’une vue dégagée et d’une belle luminosité naturelle, grâce à de larges ouvertures qui ont été conservées. Après remplacement du support de toit au moyen d’un système bois/béton, l’ouvrage a été surélevé grâce à la pose de deux attiques en ossature bois et habillées d’aluminium. Un gain total de 240 m² pour cette ancienne friche industrielle.

Conserver l’identité du bâti et accroître ses performances

Pour réhabiliter ce bâtiment de bureaux d’inspiration Bauhaus construit dans les années 1930, l’agence K&+ a fait appel à l’entreprise K.Line, qui s’est attelé à installer 133 menuiseries de sa gamme K.Line City pour préserver au mieux l’esthétique du bâtiment et optimiser sa performance thermique et acoustique.

L’idée première a vraiment été de conserver l’identité du bâtiment et l’esprit de sa façade en brique d’époque fine et tramée, à l’aide d’éléments de menuiserie qui rappellent ses fenêtres en acier.

Concernant le bâti en lui-même et ses qualités intrinsèques, l’accent a été mis sur l’optimisation de ses performances acoustiques. Une nécessité pour ses usagers, étant donné qu’il se situe à proximité d’activités industrielles.

Quelles caractéristiques techniques pour les solutions de K.Line ?

Dans le détail, les 133 châssis fournis par K.Line se répartissent de la façon suivante : 123 ensembles composés et bandes filantes KL-T au design alu fin et élégant, 8 portes grand trafic KL-GT et 2 baies coulissantes en aluminium.

Chacun de ces trois éléments détient ses propres atouts. Les 123 ensembles composés et bandes filantes KL-T ont une certaine simplicité de mise en œuvre, d’entretien et de maintenance, ainsi que des performances thermiques élevées (Uw 1,3 à 1,5 W/m².K selon le type de vitrage).

Les 8 portes grand trafic KL-GT ont des performances conformes aux exigences de la RE2020, un seuil réduit de 20 mm sans encastrement, sont conformes à la norme handicapé et une endurance validée à 1 million de cycles ouverture/fermeture (classe 8).

Enfin, les deux baies coulissantes en aluminium ont des performances thermiques optimales, une étanchéité à l'air renforcée et une isolation acoustique jusqu’à 35 dB.

« Pour cette rénovation lourde qui combine de l’existant et du neuf, nous avons dû nous adapter aux caractéristiques particulières de la façade qui a été redressé avec du béton. Nous avons ainsi réalisé des maçonneries périphériques pour fixer les châssis qui s’intègrent à la façade revêtue de briques en terre cuite. Nous sommes fiers d’avoir contribué à la métamorphose de ce bâtiment qui représentait un très beau défi technique », s’est exprimé Jean-Christophe Thomas, chef des ventes Grand Est de K.Line.

Par Jérémy Leduc

Photo de Une : K.Line