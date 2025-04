Comme tous les ans, TBC Innovations dévoile son bilan du marché des fenêtres. Après une année 2023 en léger recul (-1 %), la dégradation du marché s’est confirmée en 2024, avec -9 %.

La dernière enquête de TBC Innovations a été menée en février 2025 auprès de 500 acteurs de la commercialisation, de la pose de menuiseries et de la conception de bâtiments neufs (constructeurs de maisons individuelles et promoteurs immobiliers).

L’an passé, les résultats de l’étude faisaient état d’un recul en valeur du marché de la fenêtre en 2023 (-1 %), après deux belles années de croissance (+20 % en 2021 et +14 % en 2022).

En 2024, le marché s’est encore fortement dégradé, avec -9 % en valeur par rapport à 2023. Environ 9 millions de fenêtres ont été posées en France, passant sous la barre symbolique des 10 millions d’unités.

La menuiserie impactée par la baisse d’activité dans le neuf comme en rénovation

Cette dégradation s’explique notamment par la crise de la construction neuve, qui a entraîné une chute des mises en chantier et donc de l’installation de fenêtres.

Rappelons que sur l’année 2024, les permis de construire ont chuté de 12,3 % et les mises en chantier de 11,1 % par rapport à un an plus tôt.

Malheureusement, le segment du neuf n’est pas le seul impacté par une baisse des projets. Le segment de la rénovation – principal débouché du marché des fenêtres en France – subit également un ralentissement.

C’est notamment le cas dans le résidentiel privé, alors que les ménages ont été refroidis par l’incertitude politique et économique de la fin d’année 2024. La rénovation des logements sociaux s’en sort mieux, notamment grâce aux engagements pris par les bailleurs.

La rénovation dans le non-résidentiel reste quant à elle plus dynamique, notamment pour les bureaux, avec l’impulsion du dispositif Éco Énergie Tertiaire, mais aussi pour les établissements scolaires, avec le programme ÉduRénov’, et pour les hôpitaux, grâce à un plan de modernisation.

Des perspectives encore moroses pour 2025

L’étude de TBC Innovations s’intéresse également aux perspectives d’activité pour l’année 2025. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les professionnels sont plutôt pessimistes dans le segment du neuf.

En effet, ils sont 61 % à prévoir une baisse de leur activité en 2025. 27 % envisagent une activité stable, et seuls 12 % une progression.

C’est un peu moins morose côté rénovation, puisque 48 % des professionnels prévoient une activité stable, 30 % une baisse, et 23 % pour une progression.

L’étude fait également un focus sur les types de matériaux et les finitions. En 2024, la fenêtre PVC est toujours prédominante en matière de volume posé. L’aluminium occupe la deuxième place du podium en termes de volume, mais domine le marché en valeur.

Le bois, lui, reste en retrait, malgré un regain d’intérêt des donneurs d’ordre pour les solutions bas carbone.

Les fenêtres colorées s’imposent

Autre tendance à noter : l’attrait croissant pour les fenêtres colorées. En effet, 44 % des fenêtres installées en 2024 n’étaient pas blanches. TBC Innovations note un intérêt pour les profilés aux teintes naturelles, effet bois, sombres et métallisées. « Un mouvement qui devrait encore s’amplifier dans les années à venir », estime-t-il.

Pour rappel, il y a 10 ans, seules 26 % des fenêtres posées étaient colorées.

Enfin, en rénovation, la dépose totale – consistant à retirer complètement l’ancien dormant – est la solution désormais la plus répandue. Cette technique offre notamment de meilleures performances thermiques et un clair de vitrage optimisé.

Par Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock