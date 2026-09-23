Au SIBCA 2026, rencontre avec Vincent Bes, directeur Strategic Unit de Wicona France. Au coeur de l'échange : la démarche bas carbone et économie circulaire du fabricant, tendant vers la fenêtre aluminium 100 % recyclée.

Le bas carbone s'illustre dans la feuille de route du SNFA, qui représente les fabricants et concepteurs de produits de menuiserie en aluminium. Parmi les marques concernées, Wicona affirme son engagement au salon de l'immobilier bas carbone (SIBCA) début septembre cet engagement de longue date, d'après Vincent Bes, directeur Stategic Unit de Wicona France.

« La première démarche a démarré en 2001 », se rappelle-t-il, date à laquelle le fabricant a commencé à intégrer de l'aluminium recyclé dans sa production. Cela se poursuit avec « la première mise sur le marché de l'aluminium bas carbone en 2018 ». Appelé Hydro Circal 75R, cet matière omprend un minimum de 75 % d'aluminium provenant de menuiseries déposées. Estimation de l'empreintre carbone : -80 % par rapport aux moyennes européennes d'aluminium primaire.

L'objectif d'une fenêtre 100 % recyclé en chantier



Un standard dont Wicona, marque du groupe Hydro, a poussé les limites depuis le lancement de Hydro Circal 100R, en 2023. Un nom qui sous-entend un taux de 100 % de matière recyclée. À noter que la déclaration environnementale de produit (DEP) de l'aluminum affiche un taux minimum de 99,5 % d'aluminum post consommation sur un lingot d'un kilogramme (kg).

Pas de précisions explicites sur les potentiels 0,5 % restants. Toutefois la fiche (qui n'est pas une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (ou FDES), document technique de référence en France) estime l'impact à 0,417 kg CO₂e/kg par lingot, sur les modules A1 à A3 ( matières premières, transport amont et fabrication). Sans compter les émissions sur le module A4 (transport vers le client), mesuré à 0,017 CO₂e/kg.

En fin de vie, le DEP retient un scénario dans lequel 96 % d'aluminium est collecté, pour 97 % de quantité recyclée et un taux de recyclage global à 93 %.

Sur la fenêtre dans sa globalité, Wicona poursuit d'autres démarches de décarbonation. Vincent Bes nous évoque des livraisons sans emballage et recourant à des camions électriques. Car l'objectif est d'avoir une fenêtre 100 % recyclé « dans deux ans, peut-être dans trois ans », détaille le directeur Stategic Unit de Wicona France. Cela inclut aussi le vitrage, objet de partneriars avec Saint-Gobain.

« Il y a tout ce travail sur les autres composants de la menuiserie, afin d'avoir une fenêtre qui est à 97 % recyclé, auparavant composé en EPDM sur la partie joint et les barrettes, maintenant en polyamides recyclés et recyclables », abonde-t-il.

Pour ce dernier, le bas carbone ne doit être opposé au confort thermique, alors que la France a connu moult épisodes caniculaires l'été dernier. Il cite l'exemple du futur CHU de Nantes, qui combine solutions de refroidissement, mais également des façades Wicona dites « respirantes » et fabriqués à partir d'aluminium Hydro Circal. Le système en question est une double paroi dotée d'une lame d'air et un store motorisé intégré.

Le SIBCA, un rendez-vous devenu important pour Wicona

Pour parfaire l'image de sa production bas carbone, Wicona a rejoint la démarche de labellisation BBCA. Un adhésion officialisée au SIBCA, événement dont l'industriel à profité de pour révéler ses dernières FDES, nécessaires aux les promoteurs, constructeurs et investisseurs pour leurs projets bas carbone.

Vincent Bes a d'ailleurs participé à la présentation, dès le 1er jour du salon, du Baromètre bas carbone dans l'immobilier 2026, publié par Business Immo en partenariat avec Altarea. La 5ème édition a sondé une quarantaine d'investisseurs dont le patrimoine dépasse les 616 milliards d'euros. Conclusions générales : « il y a une vraie prise de conscience, une vraie attente du marché sur les chiffres par rapport que ce soit au niveau de la liquidité des actifs, que ce soit au niveau de la démarche bas carbone des investisseurs, des promoteurs », commente l'expert de Wicona.