Saint-Gobain annonce vendre PAM Amérique latine, son activité de canalisation, à l'entreprise brésilienne Tauá Partners. La transaction doit aboutir début 2027.

Saint-Gobain a signé un accord en vue de céder PAM Amérique latine à SNA, filiale du groupe brésilien Tauá Partners. Cette activité, spécialisée dans les infrastructures d’eau et les réseaux de canalisation, représente un chiffre d’affaires prévisionnel de 170 millions d’euros en 2026 et emploie environ 1 200 salariés.



Présente dans plusieurs pays de la région, PAM Amérique latine exploite deux sites industriels au Brésil et dispose d’activités commerciales en Argentine et au Chili. La finalisation de la cession est attendue d’ici au début de 2027, sous réserve de l’accomplissement des procédures d’information applicables et des conditions habituelles à ce type d’opération.



L’accord a été annoncé par Saint-Gobain dans un communiqué diffusé le 16 novembre. Le groupe français, qui a réalisé 46,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2025, n'a pas précisé les modalités financières de la transaction.