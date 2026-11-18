Sur son stand au salon Équipbaie, Veka nous présente son bilan économique mais aussi ses défis pour mettre en avant la fenêtre PVC.

Venir au salon Équipbaie du Paris Builders Show était nécessaire pour Veka. L'extrudeur-gammiste, spécialisé dans les profilés PVC pour les fabricants de fenêtres, voulait représenter la filière.

« Nous avons hésité, mais il y avait moins de gammistes PVC et nous nous sommes dit que c'était quand même important », nous confie sa responsable Communication, Nadia Laurent.

Faire face à un marché de la fenêtre chahuté

Il faut dire que depuis 2023, le marché de la fenêtre, sondé par TBC Innovations, est passé sous la barre des 9 millions de fenêtres installées en 2025, après être tombé à moins de 10 millions de fenêtres posées en 2024.

À cela s'ajoutent des tensions inflationnistes sur le prix des matières premières, dont l'éthylène pour le PVC. D'après les chiffres de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) en avril, les artisans ont vu le prix du PVC flamber de 5 % en moyenne, suite aux tensions en Iran.

Le marché du bâtiment, notamment du logement, reste agité depuis cinq ans. Nadia Laurent évoque la chute dans la construction de maisons individuelles, malgré une vigueur récemment retrouvée chez des acteurs comme Mikit ou Hexaôm. « On a un très gros client qui était beaucoup dans le neuf, il a dû prendre le virage de la réhabilitation. Il s'est développé dans la rénovation et la réhabilitation des grands logements collectifs, des HLM, etc. », confie la responsable Communication de Veka.

Mais l'instabilité du marché de la rénovation énergétique n'aide pas non plus : « Les allers-retours sur MaPrimeRénov' créent de l'incertitude et de la brouille dans le message ». En témoigne l'exclusion de la fenêtre des financements sur les monogestes, recentrées sur l'électrification.

Malgré ce tableau brumeux, la représentante de Veka reste convaincue d'un redémarrage du marché (et par extension pour la fenêtre PVC) à venir, « parce qu'on a besoin de logements », selon Mme Laurent.

Valoriser sa filière recyclage PVC

D'autres défis se présentent pour Veka, notamment la décarbonation de ses produits extrudés. Le recyclage du PVC fait partie de sa stratégie depuis 30 ans et comprend une première usine de recyclage à Beringen (Allemagne), suivi par ses sites à Birmingham (Royaume-Uni) et à Troyes (France).

Dans le détail, sa filiale Veka Recyclage affiche 27 % de matière recyclée pré-consommation (chutes de production, etc.) et 71 % de matière recyclée post-consommation (fenêtres déposées, etc.). Sa collaboration avec les éco-organismes et les déconstructeurs contribuent sur ce dernier point, avec un pré-tri des fenêtres sur site (cadre séparé du verre, des quincailleries, du bois résiduel, etc.). Le PVC extrait sera traité, déchiqueté et ré-extrudé dans différents profilés.

Est-ce qu'il n'y a pas de perte de performance lié au recyclage ? « Quand on le recycle il n'y a pas de perte de qualité technique. Après il y a une réglementation qui fait que quand on introduit de la matière recyclée, c'est forcément à cœur, c'est-à-dire qu'on a l'obligation d'avoir un périphérique sur les surfaces visibles de la matière vierge», répond Nadia Laurent. En moyenne 30 % de la matière recyclée dans la production Veka, certifiée par un organisme externe. La gamme Veka Recycle peut aller jusqu'à 70 % de matière recyclée pour un poids carbone de 54 kg CO 2 e/m2 de menuiserie utilisant ce profilé, contre 64 kg CO₂e/m² sur un profilé Veka standard teinte claire.

Avec d'autres fabricants partenaires et acteurs comme Saint-Gobain (pour les vitrages Oraé, intégrant 40 % de verre recyclé), l'extrudeur PVC travaille pour élaborer des FDES collectives.

Gommer l'image de la fenêtre PVC moche



L'esthétisme joue également dans la stratégie de Veka. « Le PVC quand même souffre vraiment d'une image. En effet, si je la fais très caricaturale : le PVC c'est pour les HLM, c'est moche, c'est gros (...) et c'est blanc marronnasse », expose Nadia Laurent.

D'où le travail de prescription national, déployé par l'industriel, afin de convaincre les Architectes des Bâtiments de France (ABF).

L'innovation joue également dans la balance avec des efforts pour réduire l'épaisseur des profilés et obtenir de plus grandes dimensions vitrées comme développer des finitions variées pour l'intérieur comme l'extérieur de la mensuiserie. La tendance va vers des couleurs mates, gris anthracite et noir, des finitions bois moderne voire des profilés teintés dans la masse.

« Notre prescripteur national, pas plus tard que la semaine dernière, nous disait qu'il a le sentiment que ça bouge quand même petit à petit, mais c'est un travail de fourmi », se réjouit la responsable Communication de Veka.

Côté innovations, la marque vante l'enrichissement de sa gamme 70, intégrant de nouveaux profilés et accessoires qui simplifient la fabrication et la pose. Son nouveau seuil Veka 3.0 tend à allier fixation directe et solution universelle à diverses situations (notamment PMR) et isolations. Ce modèle permet de clipser l'habillage intérieur sur le dormant, pour une pose et dépose simplifiée.

Sans compter son « Concept Window », proposant une nouvelle méthode de fabrication d'ouvrant en deux coquilles sans parclose, réduisant les étapes de fabrication et les stocks. Un prototype qui sert de terrain d'échanges et de réflexions avec les fabricants partenaires.

Baie coulissante fabriquée avec le profilé Softline 70 XXL ©Virginie Kroun Porte-fenêtre fabriquée avec des profilés de la gamme 70 Veka ©Virginie Kroun Finitions de profilés Veka ©Virginie Kroun Finitions de profilés Veka ©Virginie Kroun Seuil de porte Veka 3.0 ©Virginie Kroun Précédent Suivant