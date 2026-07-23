Wicona enrichit sa gamme de fenêtres aluminium Wicline Ng avec une version à ouvrant caché. Destinée au neuf comme à la rénovation, elle intègre de nouvelles fonctionnalités pour les bâtiments résidentiels et tertiaires.

Wicona annonce la commercialisation, en juin 2026, d'une version à ouvrant caché de sa gamme Wicline Ng. Destinée aux bâtiments résidentiels et tertiaires, en construction neuve comme en rénovation, cette nouvelle déclinaison est disponible en modules de 65 et 75 mm. L'entreprise la présente comme « une nouvelle génération de fenêtres pensée pour maximiser la lumière naturelle, simplifier le travail des fabricants, accompagner le développement des bâtiments connectés et réduire l’empreinte environnementale des projets ».

Une fenêtre déclinée en plusieurs configurations

La fenêtre Wicline Ng à ouvrant caché est proposée en plusieurs configurations d'ouverture intérieure : châssis fixe, ouverture à la française, oscillo-battant, ensemble composé et porte-fenêtre. Avec un battement de 44 mm, elle permet d'augmenter la surface vitrée tout en conservant les capacités dimensionnelles de la version à ouvrant visible. Les dimensions peuvent atteindre jusqu'à 3 m de hauteur ou 1,60 m de largeur, avec des capacités de reprise de charge de 80, 110 ou 160 kg selon les configurations.

Le système intègre une quincaillerie entièrement cachée. Selon Wicona, « ce choix renforce la qualité architecturale des ouvrages en offrant des lignes parfaitement affleurantes côté intérieur et une continuité visuelle optimale ».

L'entreprise assure également que ces fenêtres offrent des performances élevées en matière d'étanchéité à l'air, à l'eau et au vent, avec une capacité de reprise de charge pouvant atteindre 160 kg par vantail.

Le système a été conçu pour faciliter les opérations d'assemblage grâce à un montage en face, un positionnement simplifié des composants et un poinçonnage direct de la tige de crémone.

Wicona introduit également une nouvelle géométrie de barrette associée à des accessoires spécifiques. Selon l'entreprise, cette évolution permet de supprimer le collage du vitrage sur la feuillure pour les vantaux jusqu'à 2,50 m de hauteur. « Cette innovation permet de réduire les temps de fabrication, les coûts de mise en œuvre et les quantités de matériaux utilisés, tout en améliorant la démontabilité des menuiseries et leur recyclabilité en fin de vie », affirme-t-elle.

Deux profils d'ouvrants sont proposés afin de s'adapter aux différentes dimensions des menuiseries. Le profil R10, avec une saillie de 10 mm, est destiné aux fenêtres jusqu'à 2,25 m de hauteur et autorise une reprise de charge de 110 kg. Le profil R18 est conçu pour les ouvertures de plus de 2,50 m de hauteur ou nécessitant une reprise de charge pouvant atteindre 160 kg.

La gamme est disponible en versions Standard, HI et HI+, afin de répondre à différents niveaux d'exigence énergétique pour les bâtiments résidentiels et tertiaires.

Des fonctionnalités pour les bâtiments connectés

La fenêtre peut intégrer des dispositifs de microventilation sécurisée destinés à favoriser le renouvellement naturel de l'air, un seuil PMR ainsi que des motorisations à une ou deux chaînes selon les dimensions de l'ouvrage, compatibles avec les systèmes de gestion technique du bâtiment (GTB).

Selon Wicona, « cette configuration permet le pilotage à distance, la programmation des ouvertures et la mise en œuvre de scénarios automatisés de ventilation naturelle ». Des capteurs autonomes d'ouverture et de fermeture peuvent également être intégrés afin d'interagir avec les systèmes de supervision du bâtiment et différentes solutions domotiques.

La gamme est fabriquée à partir de l'aluminium bas carbone Hydro CIRCAL® 75R. Selon Wicona, ce matériau contient au minimum 81 % d'aluminium recyclé post-consommation et affiche une empreinte carbone certifiée de 1,9 kg de CO₂e par kilogramme d'aluminium.

L'entreprise indique également avoir travaillé sur l'éco-conception de la gamme, notamment en réduisant le recours au collage, en simplifiant les composants et en facilitant le démontage des menuiseries en fin de vie. D'après Wiconé, l'intégration d'aluminium, de polyamide et d'EPDM recyclés permet à la gamme d'atteindre plus de 75 % de contenu recyclé et jusqu'à 95 % de recyclabilité.