Pilar, nouvelle fenêtre PVC d’Oknoplast

Publié le 22 janvier 2026, mis à jour le 22 janvier 2026 à 11h49, par Virginie Kroun

Oknoplast, fabricant de fenêtres, sort un nouveau modèle PVC. Il s’agit de la Pilar, voulant concilier solidité, isolation thermique et variété esthétique.
©Oknoplast
©Oknoplast

« Le marché de la menuiserie a connu ces dernières années de grands changements portés par l’évolution des attentes des professionnels et des particuliers et les nouvelles possibilités technologiques : lignes épurées, surfaces vitrées maximales, performances énergétiques et sécurité renforcée sont désormais des exigences incontournables des clients, des maîtres d’ouvrage et des architectes », constate Oknoplast, fabricant de menuiseries.

Des exigences cristallisées autour de Pilar, nouveau modèle PVC. Celui-ci intègre un vantail intégralement dissimulé derrière le dormant, configuration plus fréquente dans les fenêtres en aluminium. 

Sans parclose apparente, munie d’un battement central affiné, la Pilar dégage un style industriel « inédit dans l’univers des fenêtres PVC », selon Oknoplast. Son profil la rend adaptée pour différents univers bâtiments, de la maison individuelle aux bâtiments commerciaux. 

Allier sécurité, performance thermique et esthétique

 

Pour ce modèle, Oknoplast recourt à la technologie Statische-Trocken Verklebung (STV). Concrètement, ce procédé permet un collage à sec du vitrage dans le profil. Ce qui permet le design sans parclose, une rigidité y compris pour les grandes dimensions, une résistance aux déformations voire une sécurité contre les tentatives d’effraction. 

En parlant de sécurité, la Pilar inclut des gâches anti-dégondage aux points clés et des renforts en acier dans le cadre. 

La fenêtre Pilar en triple vitrage - Oknoplast
La fenêtre Pilar en triple vitrage - © Oknoplast

Côté isolation thermique, le Pilar affiche 0,74 W/ (m²K), grâce à son double vitrage (Ug=0,5, disponible en triple vitrage) et à une intercalaire Warmatec. La fenêtre tend à éliminer ses ponts thermiques et à assurer une étanchéité, via ses trois joints, dont un central. 

Ce nouveau modèle de fenêtre est personnalisable avec une variété de finitions : décors classiques, bois, mates, métalliques… De quoi attirer les prescripteurs, comme les investisseurs, vers la solution PVC.

