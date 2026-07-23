C'est une solution qui peut s'adapter à la construction neuve comme à la rénovation des volets battants existants. Focus sur le Wibat Linteau Solar, commercialisé depuis mai dernier par Mantion, facilitant de la pose de systèmes de motorisation, grâce au solaire.

Depuis mai dernier, au retour des beaux jours, le fabricant de solutions coulissantes Mantion a commercialisé Wibat Linteau Solar. Il s'agit d'un système de motorisation solaire à bras, doté d'un caisson aluminium pour volets battants, spécifiquement pensée pour les menuisiers installateurs.



« Nous sommes partis d'un produit déjà existant, qui s'appelle le Wibat Linteau », nous raconte Caroline Pinget, chargée de communication de la marque. « La nouveauté, c'est le côté solaire, qui simplifie l'installation parce qu'il n'y a pas de câbles à tirer, pas de saignée à prévoir, tout en utilisant l'énergie renouvelable. »

La maintenance également facilitée

L'énergie solaire est accueillie le Wibat Linteau Solar se pose en plug and play à l'extérieur, sur des volets existants. « Il y a juste le panneau qu'il faut fixer dehors. La batterie est directement intégrée à l'intérieur du carter du produit », nous décrit Romain Vermot Desroches, chargé du support technique et du SAV au sein de Mantion : « Ce qu'on va recommander aux clients, c'est d'éviter une pose sur des avancées de toit, sur pergola, tout ce qui peut bloquer le rayonnement solaire.» Total du prix produit hors installation : environ 711 euros.



Autre avantage vanté par Mantion : la maintenance facilitée. « Nous avons fait en sorte que, le jour où la batterie doit être remplacée, par exemple d'ici cinq à six ans, l'opération se déroule en 10 minutes. Il y a trois vis à dévisser et un fil à déconnecter », expose M. Vermot Desroches.

Composition du système Wibat Linteau Solar ©Mantion

La batterie de 2 900 mA fonctionne sur un système de 12 V et tient 30 jours sans ensoleillement, pour un cycle d'ouverture/fermeture par jour, affichant une temps d'ouverture de seulement 13 secondes.

Une télécommande radio permet de piloter l'ensemble, mais une box domotique complètera les options en 2027, compatible avec les anciens protocoles radio. Côté accessoires, la collection propose différents bras, afin de s'adapter à la profondeur des tableaux de fenêtre et éviter les interférences. Le linteau peut supporter jusqu'à 50 kg de charge et des largeurs allant de 40 cm minimum à 80 cm.

Le Wibat Linteau Solar est disponible en divers coloris, pouvant inspirer une clientèle prescription - ©Mantion Le Wibat Linteau Solar est disponible en divers coloris, pouvant inspirer une clientèle prescription - ©Mantion Le Wibat Linteau Solar est disponible en divers coloris, pouvant inspirer une clientèle prescription - ©Mantion Précédent Suivant

Alors que les volets constituent une solution pour le confort thermique, notamment en période de canicule, la gestion automatisée des volets proposée par Mantion est aussi une réponse à la perte d'autonomie. « Surtout la motorisation de porte coulissantes, pour les clients âgés et les gens en difficulté pour atteindre les volets », nous confie Romain Vermot Desroches.