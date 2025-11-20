Artibat 2025 : la fenêtre bois trône au stand de Swao
Publié le 20 novembre 2025, mis à jour le 20 novembre 2025 à 11h37, par Virginie Kroun
Au salon Artibat, le stand de Swao mise le multi-matériaux. Focus d’abord sur le PVC, avec la gamme Ultimo qui se modernise. Notamment côté design, avec des battements et parcloses aux lignes droits, un verrou toute hauteur et une poignée Toulon noir. Une finition plaxée gris quartz vient habiller l’ensemble.
Place ensuite à l’ouvrant discret aluminium, caution minimaliste du fabricant de portes et fenêtres, rattaché au groupe CEITH. Sa poignée se fond dans l’ensemble, grâce à un coloris similaire à celui de la menuiserie, des fiches invisibles ainsi qu’une ouverture à 180°C. Il intégre aussi un vitrage Zen de la marque Saint-Gobain Glass, vantant une bonne performance énergétique et un bon apport de lumière naturelle.
Le savoir-faire bois fièrement exposé
Le salon breton a été l’occasion pour Swao d’afficher son expertise en matière de fenêtre bois. « Cela fait trois ans qu'on a racheté l'entreprise Bignon », spécialisée en la matière, nous rappelle Ludivine Briand, responsable marketing Fenêtre de Swao.
Un savoir-faire incarné sur le stand par sa « menuiserie à l’ancienne », de 2 065 mm de hauteur et de 1 330 mm de largeur. Des dimensions monumentales qui font rayonner une compétence artisanale. En témoignent sa crémone en vieux fer et ses paumelles à turlupets.
« Elle se distingue également par ses volets intérieurs, ses petits-bois et intercalaires fictifs cintrés, ses angles arrondis en partie haute et basse des vantaux, ainsi que par une imposte cintrée en anse de panier, qui renforcent son authenticité et son élégance », décrit Swao dans un communiqué.
Proposée en duo de teintes – intérieur chêne « DKD RAL 9016S », extérieur laqué blanc -, la « menuiserie à l’ancienne » veut répondre à la rénovation du patrimoine et aux exigences des Architectes de Bâtiments de France (ABF).
De son côté, la fenêtre bois à recouvrement bénéficie de la finition Naboco, garantissant pendant 10 ans une bonne tenue.
Propos recueillis par Virginie Kroun
