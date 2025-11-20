En plus du PVC comme de l’aluminium, Swao affiche sur le salon Artibat son expertise bois. Expertise incarnée par sa menuiserie à l'ancienne, trônant royalement sur stand.

Au salon Artibat, le stand de Swao mise le multi-matériaux. Focus d’abord sur le PVC, avec la gamme Ultimo qui se modernise. Notamment côté design, avec des battements et parcloses aux lignes droits, un verrou toute hauteur et une poignée Toulon noir. Une finition plaxée gris quartz vient habiller l’ensemble.

Fenêtre PVC Ultimo de Swao - ©Virginie Kroun Fenêtre PVC Ultimo de Swao - ©Virginie Kroun Fenêtre PVC Ultimo de Swao - ©Virginie Kroun Précédent Suivant

Place ensuite à l’ouvrant discret aluminium, caution minimaliste du fabricant de portes et fenêtres, rattaché au groupe CEITH. Sa poignée se fond dans l’ensemble, grâce à un coloris similaire à celui de la menuiserie, des fiches invisibles ainsi qu’une ouverture à 180°C. Il intégre aussi un vitrage Zen de la marque Saint-Gobain Glass, vantant une bonne performance énergétique et un bon apport de lumière naturelle.

Ouvrant discret aluminium de Swao - ©Virginie Kroun

Le savoir-faire bois fièrement exposé

Le salon breton a été l’occasion pour Swao d’afficher son expertise en matière de fenêtre bois. « Cela fait trois ans qu'on a racheté l'entreprise Bignon », spécialisée en la matière, nous rappelle Ludivine Briand, responsable marketing Fenêtre de Swao.

Un savoir-faire incarné sur le stand par sa « menuiserie à l’ancienne », de 2 065 mm de hauteur et de 1 330 mm de largeur. Des dimensions monumentales qui font rayonner une compétence artisanale. En témoignent sa crémone en vieux fer et ses paumelles à turlupets.

« Elle se distingue également par ses volets intérieurs, ses petits-bois et intercalaires fictifs cintrés, ses angles arrondis en partie haute et basse des vantaux, ainsi que par une imposte cintrée en anse de panier, qui renforcent son authenticité et son élégance », décrit Swao dans un communiqué.

Menuiserie à l'ancienne de Swao - ©Virginie Kroun Menuiserie à l'ancienne de Swao - ©Virginie Kroun Précédent Suivant

Proposée en duo de teintes – intérieur chêne « DKD RAL 9016S », extérieur laqué blanc -, la « menuiserie à l’ancienne » veut répondre à la rénovation du patrimoine et aux exigences des Architectes de Bâtiments de France (ABF).

De son côté, la fenêtre bois à recouvrement bénéficie de la finition Naboco, garantissant pendant 10 ans une bonne tenue.

Propos recueillis par Virginie Kroun