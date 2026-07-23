Somfy dévoile une batterie portant jusqu'à 15 ans la durée de vie de ses volets roulants solaires RS100 Solar io, affichant un impact carbone réduit de 35 %.

Une durée de vie allongée de batterie passant de 8 à 15 ans. C'est la promesse faite par Somfy, le spécialiste de l'automatisation des ouvertures et des fermetures de l'habitat et du bâtiment, pour le lancement de la nouvelle génération de sa motorisation RS100 Solar io, lancée en 2023, intégrant cette fois-ci la batterie « Long life ».

Une résistance jusqu'à 100 jours dans des conditions extrêmes

Avec cette utilisation prolongée qui limite les remplacements de batterie, l'impact carbone de la solution complète « Moteur-Panneau-Batterie » serait ainsi réduit de 35 %, précise la marque. Nominée aux Innovation Awards 2026, la batterie Long life sera présentée au Paris Builders Show.

Somfy affirme par ailleurs que son produit dispose d'une résistance éprouvée à 100 jours d'exposition à des conditions extrêmes. La pose du volet roulant motorisé solaire RS100 Solar io s'adapte à « tous les types et toutes les dimensions de volets roulants, de la petite fenêtre à la baie vitrée jusqu'à 4,5 m ».

45 jours d'autonomie pour la batterie

RS100 Solar io dispose d’un capteur d’ensoleillement intégré dans le panneau solaire, qui mesure la luminosité et l’ensoleillement volet par volet, permettant ainsi une gestion personnalisée. L'utilisateur peut aussi passer par l'application TaHoma pour programmer la fermeture des volets. Somfy rappelle également que son produit est garanti 7 ans.

En plus de la longévité de sa gamme de volets, Somfy met en avant une autonomie de 45 jours minimum pour une base de deux montées et deux descentes par jour et un panneau solaire monocristallin en résine, qui s'intègre sur le coffre du volet roulant grâce à son épaisseur de 6 millimètre.