Edycem nomme un nouveau directeur BPE pour la région Centre

Edycem a nommé, le 1er juin dernier, Cédric Ménager en tant que nouveau directeur BPE de la région Centre. Une nomination qui fait suite à l'annonce d’un renforcement du maillage territorial « comme l’un des piliers de son nouveau modèle opérationnel ». Explications.

Le nouveau directeur général d’Edycem, Olivier Collin, annonçait en mai dernier le redécoupage efficient du dispositif béton prêt à l'emploi (BPE) en trois régions : Nord, Centre et Sud. Afin d’accompagner cette dynamique, ce dernier a nommé le 1er juin dernier, Cédric Ménager au poste de directeur BPE de la région Centre.

« À travers la création de cette troisième région Centre, c’est l’ambition d’Edycem de renforcer ses liens de proximité, qui s’illustre. Une volonté d’autant plus forte d’équilibrer la couverture géographique après l’acquisition de six centrales à béton en Sarthe (72) et en Mayenne (53) en mars 2020 », souligne la filiale du groupe Herige.

Après plusieurs années d’expériences dans le secteur du béton successivement en tant que chef des ventes UniBéton, responsable marketing et performances commerciales chez LafargeHolcim, et responsable centre d’exploitation, Cédric Ménager assurera dorénavant la gestion, l’exploitation et le commerce sur les départements de la Vendée (hors bocage) et de la Loire-Atlantique.

Il aura pour principales missions de diriger les équipes commerciales et de production pour accroître les performances de l’entreprise, ainsi que de renforcer la proximité avec les parties prenantes qu’Edycem place au cœur de sa démarche.

« La satisfaction de nos clients reste la priorité. Grâce à ce nouveau dispositif opérationnel, le renforcement de la proximité et le management de la performance permettront de consolider notre savoir-faire. À l’aube de la mise en application de la RE2020, le déploiement de notre stratégie RSE sera l’une des clés pour préparer l’avenir et contribuer au développement d’Edycem sur le secteur qui m’a été attribué », annonce ainsi le nouveau directeur BPE.

Marie Gérald

Photo de une : ©Edycem