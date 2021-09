VM accueille son nouveau directeur commercial réseau/enseigne

Avec l’arrivée d’Anthony Planté en tant que nouveau directeur commercial réseau/enseigne, VM poursuit sa dynamique. Ce dernier aura pour principale mission de mettre en oeuvre la transformation de l’enseigne. Présentation.

Rattaché à Eric Rouet, directeur général de VM Anthony Planté, fraîchement nommé directeur commercial réseau et enseigne, aura pour mission de mettre en place la transformation de l’enseigne. Ainsi, afin de renforcer la dynamique commerciale et de mettre en application le plan d’action, Anthony Planté sera rattaché aux directeurs régionaux de l’ensemble des territoires Loire, Vendée, Touraine, Poitou, Charente, Normandie et Aquitaine. Son objectif : accompagner l’entreprise dans son ambition de devenir le leader dans le Grand Ouest de la France.

Diplômé de l’ESSEC, Anthony Planté, fort de ses 23 années d'expérience, dont 7 ans dans la distribution de bois et de matériaux chez LBO Bois & Matériaux, contribuera activement aux ambitions de l’enseigne.

« La satisfaction client, pilier fondamental de la feuille de route d’Éric Rouet, sera au cœur de mes priorités », résume le nouveau directeur commercial. « La modernisation de nos points de vente et de notre parcours client, ainsi que notre esprit de proximité, vont contribuer à relever le défi. J’attache une grande importance à l’épanouissement des équipes, engagées et motrices, qui recèlent de vraies bonnes idées. Ma mission consistera également à simplifier leur quotidien. Leur donner toutes les clés pour libérer leurs talents, au service de nos clients qui doivent trouver en VM un partenaire professionnel facilitateur de quotidien », conlut-il.

Marie Gérald