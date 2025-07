Isover et Placo ont une nouvelle directrice commerciale

Mélina Rollin, jusqu’ici directrice générale de Clim+ (Saint-Gobain Distribution Bâtiment France) devient directrice commerciale d’Isover et Placo. Elle remplace ainsi Nicolas Ferry.

Isover et Placo, marques du groupe Saint-Gobain, annoncent la nomination de Mélina Rollin en tant que nouvelle directrice commerciale. Elle succède à Nicolas Ferry, qui était à ce poste depuis 2019 et devient aujourd’hui directeur de Saint-Gobain Solutions France.



Diplômée de CentraleSupélec et d’un MBA, Mélina Rollin commence sa carrière dans le conseil en stratégie et management, puis elle évolue pendant huit ans dans l’univers du mobilier de bureau, dans le segment B2B, d’abord chez Samas puis chez Majencia.

Entre 2005 et 2015, elle occupe plusieurs fonctions au sein des achats, du développement produit, du marketing et du digital.



Une expérience de près de 10 ans au sein du groupe Saint-Gobain



Elle rejoint ensuite le groupe Saint-Gobain en 2016, en tant que directrice supply chain au sein de DSC (Distribution Sanitaire Chauffage). En 2021, Mélina Rollin devient ensuite directrice générale de Clim+ (SGDB).



L’objectif de la nouvelle directrice commerciale d’Isover/Placo ? Capitaliser sur la réorganisation mise en place par son prédécesseur, tout en répondant aux principaux enjeux du secteur du bâtiment, à savoir la décarbonation, le confort d’été, le recyclage, ou encore le développement de solutions complètes et multimatériaux.



« Ce qui m’anime profondément, c’est la proximité : avec les équipes, mais aussi avec les clients. J’ai à cœur de porter un commerce de terrain, agile, centré sur l’écoute, pour mieux comprendre les besoins de chaque typologie de client afin de construire des solutions pertinentes, responsables et durables », a réagi la nouvelle directrice commerciale.



Et d’ajouter : « En tant que leader du marché, nous avons une responsabilité et un rôle moteur à jouer. Mon objectif est de porter une stratégie commerciale ambitieuse, fondée sur une connaissance fine de nos clients, un travail étroit avec le marketing et une montée en puissance des compétences sur le terrain ».



Par Claire Lemonnier