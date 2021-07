L’architecte Anne Démians élue à l’Académie des Beaux-Arts

Mercredi 23 juin dernier, Anne Démians, architecte-urbaniste, a été élue à l’Académie des Beaux-Arts au fauteuil IV de la section architecture, composée de neuf membres. Elle devient ainsi la première femme à siéger dans cette discipline.

Au cours de sa séance plénière du mercredi 23 juin 2021, l’Académie des Beaux-Arts a élu l’architecte Anne Démians au fauteuil IV de la section d’architecture, précédemment occupé par Roger Taillibert (1926-2019).

« C’est un immense privilège que d’entrer à l’Académie des Beaux-Arts », a réagi Anne Démians, qui siègera bientôt sous la célèbre coupole. Elle devient ainsi la première femme à siéger dans la section architecture, où elle rejoint « avec beaucoup de bonheur et d’honneur, de motivation et d’engagement » Jacques Rougerie, Aymeric Zublena, Alain Charles Perrot, Dominique Perrault, Jean-Michel Wilmotte, Marc Barani, Bernard Desmoulin, et Pierre-Antoine Gatier.

« Mes valeurs dialoguent avec celles de l’Académie, à l’écoute des arts, des correspondances qu’ils peuvent liés entre eux, en prise directe avec les mouvements de la société. L’architecture a un rôle social, culturel, économique, politique et environnemental. Elle doit contribuer à l’adaptabilité de nos modes de vie face aux puissantes transformations de la ville et aux états de crise », confie l’architecte.

Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture (ENSA) de Versailles en 1987, Anne Démians crée en 1995 sa première agence. Dix ans plus tard, elle fonde Architectures Anne Démians, qui compte aujourd’hui 30 salariés. Membre de l’Académie d’Architecture, elle enseigne également à l’université Paris-Dauphine dans le cadre du Master « Management de l’Immobilier ». De plus, elle écrit, réalise, et apporte sa contribution à plusieurs groupes de travail sur la ville, l’environnement et l’énergie.

Marie Gérald

Photo de Une : ©Laure Vasconi