Découvrez le design et la technologie uniques de la gamme de fenêtre Elegant

L’offre se décline en 2 modèles : Infinity et ThermoFibra Infinity. La version composite ThermoFibra Infinity est différent d’Infinity par le fait qu’elle intègre de la fibre de verre continue dans ses profilés pour un degré de stabilité excellent, une meilleure géométrie, un allègement de l’ensemble ouvrant/dormant et la réduction des coûts et manipulations de montage.

La finesse du battement central et des profils permet un plus grand clair de vitrage et chacun sait que la lumière dans une maison est essentielle pour se sentir bien chez soi.

L’épaisseur de la joue feuillure est réduite à 7mm, caractéristique qui confère à la gamme un look épuré, tout en finesse.

Grâce à sa large palette de couleurs et finitions (60 coloris) ayant une garantie jusqu’à 20 ans, l’utilisateur a le choix de concevoir une fenêtre à son image et répondre ainsi à différentes contraintes architecturales ou résidentielles.

Le consommateur sera également sensible à l’aspect éco-circulaire sur lequel Deceuninck agit au maximum, afin de réduire son empreinte carbone. Que ce soit dans la matière ou dans la méthode de production, Elegant permet à Deceuninck de tendre vers une solution d’avenir.

Conçue par co-extrusion (process de fabrication combinant différents matériaux PVC entre l’intérieur et l’extérieur de l’enveloppe du profilé), la gamme se veut en faveur de l’économie durable.

Sa composition se constitue en moyenne quasi de moitié de matière recyclée et de matière vierge. Ainsi, la consommation d’énergie et de matières premières vierges diminuent puisque le recyclage du PVC usagé nécessite 90 % d’énergie en moins que la fabrication de PVC vierge.

Elegant est synonyme d’avenir et reçoit un accueil favorable sur le marché.

Crédits Photos : © Deceuninck

