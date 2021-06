La Fédération des Distributeurs de Matériaux de Construction (FDMC) nomme Alexandra David ( Frans Bonhomme ) présidente de la commission « Environnement et Développement Durable ». Succédant à Jean-Marie Lane, elle accompagnera notamment les adhérents dans leur réflexion et engagement autour de la transition écologique.

Nommée au poste de présidente de la commission « Environnement et Développement Durable » de la Fédération, Alexandra David veillera notamment à engager la FMDC sur des questions liées à l’environnement, au développement durable et à la sécurité. Elle traitera également un volet qui consiste à anticiper les projets de lois en proposant des solutions « concrètes et opérationnelles par le partage de bonnes pratiques ».

« Dans la continuité des actions qui étaient déjà menées au sein de la Commission, je suis ravie d’en prendre la présidence afin d’accompagner et de conseiller de manière dynamique les adhérents sur les questions environnementales et notamment sur leur mise en œuvre opérationnelle. L’orientation vers les enjeux liés à la RSE est également une opportunité de travailler sur des problématiques essentielles à l’avenir du secteur », se réjouit la présidente de la commission.

La RSE, un enjeu clé

Directrice RSE au sein du groupe Frans Bonhomme, adhérent majeur de la fédération, Alexandra David portera une attention particulière à la RSE, et aux produits et services proposés, qui doivent à la fois répondre aux besoins des clients, être respectueux de l’environnement, et à forte valeur sociétale.

« Grâce à sa double fonction, Alexandra David est apte à appréhender les difficultés qui peuvent être rencontrées sur le terrain tout en gardant une vue d’ensemble sur les réglementations et tendances de la construction durable », a estimé la fédération dans un communiqué.

« La nomination d’Alexandra David est un atout supplémentaire pour la FDMC et ses adhérents. Son expertise reconnue en matière de sécurité et de pratiques RSE vont permettre à la commission Environnement et Développement Durable de la Fédération de prendre un nouveau tournant », ajoute Franck Bernigaud, président de la FDMC.

Marie Gérald

Photo de Une : ©FDMC