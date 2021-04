Le 31 mars dernier, le conseil d’administration de GRDF, principal gestionnaire de réseau de distribution de gaz en France, a nommé Laurence Poirier-Dietz au poste de directrice générale de l’entreprise. Succédant à Edouard Sauvage, elle débutera son mandat de 4 ans au 1er juin 2021.

Après trente années d’expériences dans les secteurs du gaz, des réseaux de froid urbain et des métiers des services à l’énergie, Laurence Poirier-Dietz rejoint officiellement GRDF, « une entreprise engagée en faveur de l’essor des gaz verts et d’un mix énergétique équilibré au bénéfice des consommateurs ». Un mandat de 4 ans qui débutera début juin 2021.

« Laurence Poirier-Dietz mettra au service de l’entreprise sa connaissance et son expertise des systèmes énergétiques, des autorités concédantes et de l’écosystème territorial pour mener à bien les grands projets de GRDF : modernisation et maintenance du réseau au service des collectivités, raccordements de nouveaux clients et de sites de méthanisation, déploiement des compteurs communicants… »

Des années d'expériences dans le secteur de l’énergie

Diplômée de l’IAE d’Orléans en finances et contrôle de gestion, Laurence Poirier-Dietz commence sa carrière au sein d’EDF GDF Services. Entre 2004 et 2010, elle est déléguée communication et collectivités locales de GRDF à Nantes. Un an plus tard, elle est nommée directrice générale de Climespace, filiale d’Engie en charge de la gestion du réseau de froid urbain de Paris. A partir d’octobre 2016, elle devient directrice générale adjointe d’Engie Ineo, l’une des entités qui compose aujourd’hui Engie solutions.

En janvier 2020, Laurence Poirier-Dietz est nommée directrice générale adjointe de la BU Industrie d’Engie Solutions où son action vise à accompagner les entreprises, les industriels et les collectivités dans leur transition énergétique et digitale. « Dans un environnement en transformation, elle est attachée à l’émergence et à la mise en œuvre de solutions concrètes pour un futur durable », précise GRDF dans un communiqué.

En arrivant au sein de GRDF, elle succède à Édouard Sauvage, désormais directeur général adjoint d'Engie en charge des activités infrastructures.

Marie Gérald