En cette rentrée 2020, le Conseil d'administration du SERCE s'est réuni le 8 septembre dernier pour élire son nouveau président et son bureau pour l'année 2020/2021. A l'issue d'un vote, Jean-Pascal de Peretti a été élu Président. A 59 ans, il a passé 17 ans au sein du groupe Ciments Français et 20 ans au sein d'Engie.

A l'issue d'une Assemblée Générale qui s'est tenue le mardi 8 septembre, le Conseil d'administration du SERCE a élu Jean-Pascal de Peretti comme nouveau Président. Il succède à Guy Lacroix.

Une carrière au sein de Ciments Français et d'Engie

Diplômé de l'Ecole Supérieure de Commerce de Paris en 1983, Jean-Pascal de Peretti commence sa carrière au sein du groupe Ciments Français, où il passera 17 ans, et sera nommé Chief Financial Officer de plusieurs entités (SCORI, GSM, ARENA).

En 2000, il rejoint le groupe Engie en tant que Secrétaire Général et Directeur Financier d'INEO, puis de la BU France Installations et Services Associés (qui regroupe les activités des filiales INEO, AXIMA et ENDEL).

De 2010 à 2018, Jean-Pascal de Peretti devient ensuite Chief Executive Officer d'Engie AXIMA, travaillant notamment sur la transition énergétique et digitale de l'entreprise.

Parallèlement, il rejoint le Conseil d'administration du SERCE dès 2009, avant de devenir membre du Bureau en 2018. Fort de ces expériences, il a été élu Président de l'organisation le 8 septembre dernier.

« Engagé de longue date dans l'action syndicale, j'aborde cette nouvelle responsabilité comme le prolongement naturel de l'action que j'ai pu mener depuis plus de 20 ans au sein du groupe Engie. Pour accompagner les attentes des collectivités locales, des entreprises et des citoyens, nos métiers ont beaucoup évolué ces dernières années et continuent à le faire. La digitalisation, les évolutions technologiques et managériales, la dimension servicielle nous ouvrent des champs d'action de plus en plus larges. L'évolution du périmètre de nos marchés s'accélère. Dans ce contexte de changements durables, il m'importe que chaque adhérent puisse trouver au SERCE un lieu de débats sur les évolutions de nos métiers et un véritable accompagnement. Son agilité à s'emparer des sujets réglementaires, à tenir nos adhérents informés, à promouvoir les métiers, à agir dans le domaine de la formation, à valoriser l'expertise de nos entreprises est une condition de la réussite de notre profession pour relever le défi des transitions énergétique et numérique », a-t-il réagit à l'occasion de sa nomination.

Outre l'élection de Jean-Pascal de Peretti, le Conseil d'administration a également désigné le nouveau bureau pour l'année 2020/2021. Hervé Adam (Vinci Energies France) a notamment été nommé comme Vice-Président, et Arnaud Péretmère (Eiffage Energie Systèmes) comme Trésorier. Enfin, Bertrand Alloin (Firalp), Jean-Pierre Dréau (Snef SA), Olivier Domergue (Spie France), et Philippe Tridon (Sorapel) feront partie des membres.