Philippe Grall nommé DG du pôle aménagement et promotion de Trecobat

Le groupe Trecobat, spécialiste des constructions de maisons individuelles, annonce la nomination de Philippe Grall en tant que nouveau directeur général d’Amenatys, le pôle aménagement et promotion du groupe. Sa mission ? Développer le pôle et valoriser son expertise auprès des élus, afin d’accompagner la revitalisation des centres-bourgs et le recyclage du foncier urbain pour le logement.

Ingénieur des Ponts ParisTech, directeur général expérimenté ou encore co-rapporteur sur la maîtrise des prix du foncier dans les opérations de logement pour le Premier Ministre... Philippe Grall possède désormais une solide expérience dans le secteur de l'immobilier, de la construction, de l’aménagement, de la valorisation foncière et de l’investissement immobilier.

Son parcours professionnel se distingue par ses fonctions au sein de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) du Ministère de l’Economie et des Finances. Il y a travaillé en qualité de personnalité qualifiée en matière d’aménagement et d’urbanisme, nommé par le Ministre de l’Egalité des Territoires depuis mai 2018. Il a également été nommé coordonnateur de la politique du logement (ANRU, interventions en centre ancien, financement et réglementation du logement social) et comme cadre dirigeant de l’État au niveau départemental, par la préfecture de la Gironde.

Grâce à sa forte ambition, Phillippe Grall a été amené à conduire des projets territoriaux de grande envergure, notamment à travers son expérience dans le cadre des programmes « Action Cœur de Ville », « Petites villes de demain » et « Fonds Friche ».

Dorénavant directeur général de Amenatys, il aura pour objectif de développer son pôle et de valoriser ses expériences auprès des élus afin d’accompagner la revitalisation des centres-bourgs et le recyclage du foncier urbain pour le logement. Passionné par l’histoire et la performance du groupe Trecobat, Philippe Grall a pris ses fonctions le 15 juin dernier et déclare être : « heureux de mettre toute son expérience urbaine et auprès des élus au service de l’entreprise pour son développement sur des thématiques d’avenir dans le cadre de la transition écologique ».

Marie Gérald

Photo de une : ©Trecobat