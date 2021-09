Christophe Bignolas nouveau directeur général d’Eqiom Bétons

Eqiom, acteur majeur des matériaux de construction, annonce avoir nommé Christophe Bignolas à la tête de sa branche béton. Une nomination qui a pris effet le 1er septembre 2021.

Diplômé des Arts et Métiers et de l’Imperial Collège de Londres, Christophe Bignolas commence sa carrière dans l’exploitation ciment chez Lafarge, occupant ainsi diverses fonctions en France et à l’international. Ingénieur procédé puis responsable de production, il prend la tête de l’usine de Martres Tolosane en 2012. Un poste qui comprend également l’activité valorisation de combustibles de substitution (SAPPHIRE) et qui lui permet de devenir membre du conseil d’administration du SFIC, de Cembureau et de l’ATILH.

En 2016, il rejoint Eqiom, l’un des leaders mondiaux des matériaux de construction, en tant que directeur industriel de la branche ciment du groupe. Tout juste nommé directeur général de la branche béton, Christophe Bignolas entend : « amener toute son expérience dans un marché du béton prêt à l’emploi en pleine mutation, pour répondre aux différents enjeux sociétaux et notamment, permettre à Eqiom de continuer de se positionner comme un acteur engagé dans la construction durable. »



Marie Gérald

Photo de une : Eqiom Bétons