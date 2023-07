Le spécialiste de la menuiserie aluminium Profils Systèmes renforce ses équipes commerciales en accueillant Alexandre Cossard. Ce dernier rejoint l’entreprise en qualité de Commercial Extrusion France, et aura notamment pour mission de développer les ventes de la marque sur le marché français.

L’entreprise Profils Systèmes, spécialisée dans la menuiserie aluminium « Made in France », a le vent en poupe. En plus de l’arrivée prochaine de sa deuxième presse d’extrusion, qui devrait être opérationnelle début 2024, le gammiste français voit ses équipes commerciales se renforcer avec l’arrivée d’Alexandre Cossard, en qualité de Commercial Extrusion France.

Ce dernier sera responsable du développement des ventes d’extrusion aluminium de Profils Systèmes sur le marché français. M. Cossard consacrera le gros de sa mission au « commerce direct », hors gamme, à savoir l’extrusion à façon, pour de nombreux secteurs : industrie, transport, tourisme, agriculture… Son rôle consistera à collaborer étroitement avec les clients existants et à identifier de nouvelles opportunités commerciales.

Un savoir-faire et une expertise au service de Profils Systèmes

Fort de 20 années d’expérience dans le domaine de la vente et du développement commercial, Alexandre Cossard a notamment travaillé chez Isopan et Aluminium France Extrusion.

« Nous sommes ravis d’accueillir Alexandre Cossard au sein de notre équipe commerciale. Son expérience et son expertise dans le domaine de l’extrusion aluminium seront des atouts précieux pour Profils Systèmes avec la mise en route de notre deuxième presse. Nous sommes convaincus qu’Alexandre contribuera de manière significative à notre développement », a déclaré Aymeric Reinert, directeur général de Profils Systèmes.

« Je me réjouis de faire partie de l’équipe de Profils Systèmes et d’avoir l’opportunité de contribuer à la croissance de l’entreprise sur le marché français. Profils Systèmes est reconnu pour son engagement envers la qualité, l’innovation et le service client, et je suis impatient de collaborer avec nos clients et partenaires pour relever de nouveaux défis et atteindre nos objectifs communs », s’est de son côté enthousiasmé Alexandre Cossard.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Profils Systèmes