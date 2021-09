Bouygues Bâtiment IDF : Rénovation Privée accueille sa nouvelle DG

Bouygues Bâtiment Île-de-France a annoncé le 9 septembre dernier, la nomination de Jessica Jung en tant que directrice générale de Rénovation Privée, l’unité opérationnelle du groupe, dédiée aux projets de rénovation tertiaires et résidentiels privés.

Jessica Jung a rejoint le groupe Bouygues Construction en 2000 où elle a occupé successivement des responsabilités fonctionnelles en finances et aux achats, puis opérationnelles au commerce et aux travaux. Directrice de production depuis 2018 au sein de Bouygues Bâtiment Ile-de-France, Jessica Jung a été promue directrice générale de Rénovation Privée, unité spécialisée dans les projets de rénovation tertiaires et résidentiels privés.

Très engagée contre le réchauffement climatique, elle aura pour principale mission de développer l’entreprise sur le marché de la rénovation. Son action devra permettre de proposer des solutions innovantes d’accompagnement global dans la réalisation de projets en immobilier d’entreprise, hôtellerie, commerce et résidentiel privé.

« Je suis profondément et personnellement impliquée dans la transformation de nos manières d’agir face à l’urgence climatique. La rénovation, plus frugale en matières premières, nous offre un rôle à jouer de premier plan, pour réaliser des bâtiments plus respectueux de la planète et du bien-être des personnes. Les métiers du BTP comptent de nombreux talents féminins, je suis fière de contribuer à leur représentativité », déclare la nouvelle directrice.

La nomination a pris effet le 1er juillet dernier dans la hiérarchie de Thierry Roulet, directeur général de Bouygues Bâtiment Ile-de-France et d’Albin Dargery, directeur général délégué en charge du pôle tertiaire privé.

Marie Gérald

Photo de une : Bouygues Bâtiment IDF