Le pôle Energies & Services de Bouygues Construction est un acteur majeur de la transformation numérique et de la transition énergétique des territoires, des industries et des bâtiments, il constitue un relais de croissance essentiel pour Bouygues Construction.



Fort de plus de 21 000 collaborateurs, le Pôle Energies & Services concentre l’essentiel de ses activités en Allemagne, au Canada, en France, en Grande Bretagne, en Italie et en Suisse, tout en intervenant pour ses clients en Afrique, en Asie ou en Océanie.



Le développement des territoires, des industries et du tertiaire dépend de la capacité à garantir une circulation optimale des énergies, des données, des services et des personnes.



C’est pourquoi, Bouygues Energies & Services conçoit, réalise et exploite des solutions pour la production, la distribution et l’exploitation des énergies de demain, tout en accompagnant la digitalisation et le développement de services innovants pour les habitants des territoires, les acteurs de l’industrie et les usagers du tertiaire.



Le pôle Energies & Services représente le tiers de l’activité de Bouygues Construction.



