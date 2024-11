Neuf bons premiers mois pour Bouygues, qui confirme ses perspectives 2024

Le bénéfice net du groupe Bouygues a progressé de 22 millions d’euros sur neuf mois, pour s’établir à 687 millions. Des résultats qui ont poussé l’entreprise à confirmer ses perspectives 2024.

Les neuf premiers mois de l’année se sont révélés corrects pour le groupe Bouygues. L’entreprise a vu son bénéfice net progresser de 22 millions d’euros sur cette période, atteignant les 687 millions. Une dynamique qui a permis au groupe de réaffirmer ses perspectives 2024, tant en termes de chiffre d’affaires que de résultat opérationnel courant.

Equans et Bouygues Construction poussent l'activité

Dans un communiqué publié ce 5 novembre, le groupe dévoile un chiffre d’affaires en très légère progression (+1 %), établi à 41,5 milliards d’euros sur les neuf premiers mois de l’année. Le carnet de commandes ressort « à un niveau très élevé, offrant de la visibilité sur l’activité future », souligne l’entreprise.

Une hausse du chiffre d’affaires que le groupe doit essentiellement à Equans - acheté à Engie en 2022 - et Bouygues Construction. À périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires augmente de 2 % sur un an.

Bouygues vise cette année un chiffre d’affaires et résultat opérationnel courant des activités « en légère croissance par rapport à 2023 ». Le carnet de commandes des activités de construction (Bouygues Construction, Colas, Bouygues Immobilier) s’élève à 31,8 milliards d’euros à fin septembre, un « niveau très élevé », grimpant de 7 % sur un an, souligne le groupe.

De l’activité même de l’autre côté du globe

La filiale Bouygues Construction indique avoir enregistré 10,1 milliards d’euros de prises de commandes depuis le 1er janvier, dont un contrat en Australie, conclu au troisième trimestre pour un montant supérieur à 2 milliards d’euros.

Conduit par un consortium, ce projet, appelé T2D, « prévoit la construction d’une autoroute de 10,5 kilomètres, à deux fois trois voies, dont des tronçons de tunnels, reliant la zone de Torrens, au nord, à Darlington, au sud d’Adélaïde », détaille le groupe dans un communiqué.

Ces travaux ont pour but « d’améliorer la sécurité et l’efficacité des trajets des automobilistes, et comporte deux tunnels bi-tubes à trois voies, qui seront reliés par une autoroute à ciel ouvert », précise Bouygues Travaux Publics.

Les travaux principaux débuteront en 2025 et le forage des tunnels sud commencera en 2026. L’ouverture à la circulation est prévue en 2031.

Jérémy Leduc (avec AFP)

Photo de Une : AdobeStock