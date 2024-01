Depuis décembre 2023, Eric Albaret occupe le poste de directeur général d’Elydan, expert des canalisations en polyéthylène et polypropylène. Une fonction à la hauteur de l’homme de 55 ans, qui compte plus des 30 ans dans les applications liées à la gestion de l’eau.

Fondée en 1962 et basée en Isère, l’entreprise Elydan - autrefois nommée Ryb - conçoit et fabrique des canalisations en polyéthylène et polypropylène pour l’eau potable et le BTP. Avec 200 millions de chiffre d’affaires et 400 collaborateurs répartis entre la France, la Belgique et l’Allemagne, l’industriel affiche entre autres l’ambition de s’affirmer sur la scène internationale.

C’est dans cette stratégie qu’Éric Albaret a été nommé au poste de directeur général.

Plus de 30 ans d’expérience dans la gestion de l’eau

Diplômé de l'École Spéciale des Travaux Publics (ESTP), Éric Albaret débute sa carrière dans la gestion de l’eau. Il intègre en 1992 Sade, spécialiste des réseaux d’eau au sein du groupe Veolia. Il y gère d’abord les activités Réhabilitation pendant neuf ans, avant de se voir confié en plus la zone Asie pacifique entre 2000 et 2011.

Il dirige ensuite les marchés France puis Europe de l’Ouest de Hobas, fabricant de canalisations en polyester renforcé fibre de verre (PRV), jusqu’en 2017. Sa zone d’exercice s’étend à l’Asie pacifique, au Québec puis à l’Afrique quand il travaille pour la société Hobas, autre expert en la matière, de 2018 et 2020.

En 2022, il fonde sa société Wood, tournée vers les produits de piscine. Âgé maintenant de 55 ans, M. Albaret saura mettre à profit son expérience à l’étranger et dans les canalisations. Un autre défi se présente également au nouveau DG d’Elydan : la décarbonation de l’industrie des applications liées à la gestion de l’eau.

« Avec autant d’atouts et de savoir-faire, je suis convaincu du potentiel de développement de l’entreprise. Il faut reconnaitre l’apport des matériaux traditionnels par le passé, mais également leurs limitations techniques, économiques et environnementales. Aujourd’hui, les canalisations en polyéthylène sont le matériau du 21ème siècle. Si l’apport des plastiques dans le bâtiment n’est plus à démontrer, l’approche d’Elydan sur le cycle de vie des produits et les circuits de recyclage des déchets de chantier, illustre parfaitement l’esprit d’innovation qui porte le groupe », déclare Éric Albaret.

« Je suis convaincu que sous la direction d’Éric Albaret, notre groupe tout entier trouvera une dynamique et une vision nouvelle, ainsi qu’une expérience forte qui lui permettra de s'élancer vers de nouveaux horizons de succès et de croissance », se réjouit de son côté Marc-Antoine Blin, président du groupe.

Virginie Kroun

Photo de Une : Elydan