Le fabricant français Vie & Véranda annonce la nomination de Céline Pascal en tant que nouvelle directrice générale. Cette nomination marque un tournant important pour l'entreprise, alors qu'elle se prépare à engager un virage industriel pour renforcer son développement.

Céline Pascal apporte avec elle plus de 25 années d'expérience dans l'industrie et le secteur de l'équipement de l'habitat. Diplômée de l'ESDES (École Supérieure de Commerce de Lyon) et ayant suivi le Cycle d'Enseignement Supérieur des Affaires (CESA) Directeur d’Usine proposé par HEC Paris, elle a développé une solide expertise dans la gestion de la qualité et du développement industriel.

Avant de rejoindre Vie & Véranda, Céline Pascal a occupé divers postes à responsabilités, notamment chez HCF Lennox et chez Piscines Desjoyaux, où elle a acquis une expérience dans la gestion des processus industriels, de la qualité et du développement produit, « qui permettra non seulement de pérenniser l’entreprise, mais aussi d’assurer à l’ensemble de notre réseau un service irréprochable tant au niveau de la qualité des produits, de la livraison, que de la logistique », souligne Lucas Pinoncely, président de l'entreprise.

Engager une nouvelle ère industrielle

La nouvelle directrice générale aura pour mission de diriger les différentes directions de l'entreprise, de l'industriel au marketing, en passant par les ressources humaines et les systèmes d'information.

L'un de ses premiers défis sera d'engager Vie & Véranda dans une nouvelle ère industrielle, marquée par un déménagement prévu à l'été 2025 vers un nouveau site, situé à Beauvallon. Un déménagement qui représente une étape importante pour l'entreprise, qui investit plus de 12 millions d'euros dans cette transition, et qui prévoit un renouvellement du parc de fabrication pour un montant de 4 millions d'euros.

Cette évolution devrait permettre à la société d'optimiser ses processus de production et de répondre de manière plus efficace aux besoins de son réseau.

« Aujourd’hui, on ne peut plus raisonner avec un outil adapté à un seul périmètre restreint. Chaque outil informatique est lié aux attentes et besoins de son utilisateur, mais doit aussi communiquer de façon performante avec d’autres ; et tous doivent pouvoir être toujours à jour les uns avec les autres… Pour moi, l’IT constitue le deuxième cœur de l’entreprise, si ce n’est le premier. Le système d’information, c’est la pierre angulaire indispensable à la performance de demain, et c’est la raison pour laquelle cette réflexion figure parmi les tout premiers projets que j’aurai à mener », a annoncé la nouvelle directrice générale.

Marie Gérald

Photo de une : Céline Pascal