Vie & Véranda présente son bilan 2022 et ses ambitions pour 2023

Lucas Pinoncély, président de l’entreprise Vie & Véranda, peut se réjouir des bons résultats de sa société pour l’année passée. Confirmant sa place parmi les leaders du marché, Vie & Véranda a vu son chiffre d’affaires augmenter de 25 % depuis 2020, dépassant même la barre des 45 millions d’euros de CA en 2022.

Pas question alors de lever le pied, à l’aube des 40 ans de l’entreprise, qui seront célébrés en 2024. La société a la ferme intention de poursuivre sa stratégie de structuration et de professionnalisation de ses services, afin d’asseoir son développement.

Malgré la conjoncture actuelle, et son lot de difficultés dûes par exemple à l’augmentation des coûts de matières premières, le secteur de la véranda se démarque par sa résilience. L’habitat reste, pour de nombreux français, un investissement clé. Ces derniers continuent de miser sur leur maison et le confort associé. Sachant cela, Lucas Pinoncély, président de Vie & Véranda souhaite « continuer à créer des produits répondant aux besoins d’évolution d’habitat des Français, tout en étant en phase avec les enjeux et les exigences environnementales en cours en France comme en Europe ».

Une meilleure structuration au profit de la croissance de l’entreprise

Pour faire de ces souhaits une réalité, deux axes forts ressortent de la stratégie de développement de Vie & Véranda pour les mois à venir : la structuration de son réseau et la professionnalisation de ses services.

Pour le premier axe, une série d’actions a déjà été instaurée en 2022, comme l’instauration de nouvelles pratiques RH, et la proposition d’un meilleur accompagnement des politiques existantes.

L’entreprise a notamment déjà mis en place des Rendez-vous Annuels d'Échange (RAE) de manière transversale au sein de la société, et ce, pour tous les collaborateurs. L’objectif étant de favoriser une meilleure écoute et une plus grande motivation des collaborateurs. Et pour éviter d’oublier les points d’importance évoqués lors d’un RAE, un autre entretien à mi-année est programmé dans la foulée.

Des Rendez-vous d’Échange Intégration (REI) ont également été institués dans le processus d’intégration des nouveaux collaborateurs arrivés dans l’entreprise. C’est un point d’échange qui a lieu lors de la prise de fonction du collaborateur. L’occasion pour ce dernier de s’exprimer, et pour la hiérarchie de faire un premier retour d’appréciation formel au nouvel arrivant.

La promotion interne a également été mieux accompagnée et encouragée sur l’année 2022, par le biais des RAE notamment. Un bon moyen pour identifier les potentiels d’évolution.

Enfin, une politique de cooptation a été présentée aux collaborateurs, pour encourager et faciliter le recrutement au sein de l’entreprise, avec deux paliers de rémunération offerts aux collaborateurs à l’origine d’un recrutement réussi.

Miser davantage sur la franchise

Toujours dans un souci de développement de sa marque, Vie & Véranda bénéficie, depuis l’an dernier, de l’accompagnement du cabinet leader du conseil aux franchiseurs, Franchise Management.

En découle alors, sur l’année 2023, une refonte globale de sa stratégie de développement, d’intégration, de formation et d’accompagnement de ses franchisés. Avec notamment des plans d’actions et des formations en cours de déploiement au sein de ses services communication-marketing, animation et développement de franchise.

Le groupe souhaite également intensifier son maillage du territoire national, avec l’ambition de doubler son nombre d’agences à échéance de 2030. Quelques ouvertures sont d’ores et déjà actées en ce début d’année, sur des territoires non couverts par l’enseigne en France, comme à Chartres (28), Rennes (35) ou encore Dôle (39).

Consolider le positionnement et accompagner l’évolution des process

« Une démarche de préparation et d’accompagnement de l’évolution de nos processus industriels est actuellement à l’œuvre, afin de mettre en face du développement soutenu de nos points de vente des solutions pérennes de production, toujours en France, dans notre bastion historique d’Auvergne-Rhône-Alpes », déclare Lucas Pinoncély.

Pour ce faire, la société souhaite continuer à structurer sa stratégie RH, dans la continuité des premiers jalons posés en 2022. Les rangs de la société vont d’ailleurs continuer de s’agrandir puisque l’embauche de 20 nouveaux collaborateurs est prévue pour 2023.

Enfin, et pour les prochains mois, Vie & Véranda souhaite entamer un travail visant à mieux coordonner et hiérarchiser les sujets de responsabilité environnementale et sociétale.

Jérémy Leduc

Photo de Une : AdobeStock