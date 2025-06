Le groupe Action Logement et la Caisse des dépôts (CDC) ont tous deux annoncé un partenariat de financement pour la construction et rénovation de logements, à hauteur de 24 milliards d’euros.

Le groupe Action Logement et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) ont signé un partenariat de financement de 24 milliards d’euros, sous forme de prêts via la Banque des Territoires, pour soutenir la construction et la rénovation de logements d’ici à 2027.

Un objectif ambitieux de 400 000 logements

Ces prêts, alimentés notamment par les fonds du Livret A, permettront la construction de 200 000 logements neufs et la réhabilitation de 200 000 logements du parc d’Action Logement. Ce partenariat s’inscrit dans la convention quinquennale 2023-2027 déjà en cours, qui a permis en 2024 le lancement de 27 000 logements intermédiaires, destinés à des ménages dont les revenus dépassent les plafonds du logement social classique.

Une nouvelle enveloppe de 10 milliards d’euros est également prévue sur 2025-2026 pour soutenir la production de logements intermédiaires, en réponse aux tensions croissantes du marché.

Soutien à l’innovation et à la réhabilitation énergétique

La Banque des Territoires accompagnera Action Logement sur plusieurs fronts innovants : transformation de bureaux en logements sociaux, démembrement de propriété, ou encore séparation foncier/bâti. Un prêt à impact réel, destiné à encourager la réhabilitation énergétique, sera expérimenté dès cette année avant un déploiement national prévu à l’automne.

Action Logement, acteur central du logement social et intermédiaire avec 1,11 million de logements gérés, rappelle que sa mission est de faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi. Le groupe paritaire, qui collecte la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction (PEEC), a mis en chantier 44 000 logements en 2024.

Alors que les bailleurs sociaux alertent sur leurs difficultés croissantes face à la hausse des coûts et des taux d’intérêt, ce soutien massif apparaît comme un levier essentiel pour maintenir une offre accessible.

Par Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock