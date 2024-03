Daikin, spécialiste des solutions de chauffage, de ventilation et de climatisation, annonce des changements dans son équipe de direction française avec l'arrivée de Philip Brangers au poste de vice-président de l'entité, et de Peter Grunewald en tant que directeur des ventes pour les régions Nord et Est.

Philip Brangers, âgé de 50 ans, avait débuté sa carrière chez Daikin en 1995 en tant que manager des ventes pour les régions Méditerranée, Russie, ainsi qu'Afrique du Nord et de l'Ouest. Au fil des années, il a gravi les échelons pour prendre en charge des responsabilités plus importantes, notamment dans la définition des stratégies de vente et de marketing pour Daikin Europe. Il a également dirigé les bureaux de Daikin dans plusieurs pays européens jusqu'en 2017. Depuis le 1er février 2024, M. Brangers a pris ses fonctions de vice-président de Daikin France. Sa nomination est saluée comme un atout majeur pour l'entreprise, apportant son expérience internationale et sa connaissance approfondie du marché français. Sa promotion s'inscrit dans une série de changements au sein de Daikin France, avec l'arrivée de Peter Grunewald en tant que directeur des ventes des régions Nord et Est. Un nouveau directeur des ventes Âgé de 48 ans, Peter Grunewald a intégré l'équipe de Daikin France en tant que directeur des ventes pour les régions Nord et Est. Fort de son expérience et de son expertise, il est chargé de superviser les agences de Paris, Lyon, Lille, Dijon et Strasbourg. Avant de rejoindre l'entité française, M. Grunewald a occupé le poste de directeur des ventes de Daikin Belgique, où il a assuré une transition pendant deux mois. Aux côtés de Gilles Feil, directeur des ventes des régions Sud et Ouest, Peter Grunewald aura pour objectif de renforcer la division des ventes de Daikin France. Marie Gérald Photo de Une : Philip Brangers - Peter Grunewald