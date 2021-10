Deux nouvelles nominations chez BMI France

Le groupe BMI France, spécialiste des solutions de couverture et d'étanchéité, annonce l’arrivée de Stéphane Roig en tant que nouveau directeur commercial distribution, ainsi que de Fouzia Sahli au poste de directrice marketing et communication. Présentation.

Stéphane Roig, nouveau directeur commercial distribution

Après avoir commencé sa carrière dans le contrôle de gestion, Stéphane Roig a rejoint le groupe Stanley Black & Decker où il officie pendant près de 27 ans. Occupant différentes fonctions, il se construit une expertise financière et commerciale solide dans le domaine de l’industrie et de l’outillage. Désormais directeur commercial distribution chez BMI France depuis août dernier, il envisage de donner la priorité à la création de nouveaux outils, à destination des négociants et des professionnels.

Stéphane Roig désire également renforcer le développement du groupe en privilégiant quatre grands axes : la digitalisation, la proximité terrain, la formation et l'accompagnement client.

Fouzia Sahli, directrice marketing et communication

Appréciée par ses collaborateurs pour sa qualité d’écoute, Fouzia Sahli a occupé différents postes à responsabilité chez Lafarge Couvertures, Amstrong Building Product & Rockwool et Ariston Thermo France.

Nommée directrice marketing et communication chez BMI France en juillet dernier, elle a pour mission de dynamismer les offres produits et services de BMI Siplast et BMI Monier, et ce en s’appuyant notamment sur une forte stratégie digitale.

Marie Gérald

Photo de Une : BMI France