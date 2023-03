Edilians nomme sa nouvelle directrice communication & RSE

Le spécialiste français de la tuile terre cuite et de solutions toitures innovantes Edilians, a nommé Sandy Hurel-Le-Corre au poste de directrice communication & RSE, le 2 janvier 2023.

Cette professionnelle de la communication institutionnelle et du marketing est diplômée de l'Iscom Lyon et d'Audencia Nantes. Elle a travaillé pendant plus de 20 ans en agence et dans l'industrie chez Koura Sivo, Firalp et Lacroix City, et a participé à la mise en œuvre de démarches RSE.

Manager les enjeux RSE du groupe

Sandy Hurel-Le-Corre, experte en gestion de problématiques à la fois stratégiques et opérationnelles, travaillera aux côtés d'Olivier Delattre, directeur du pôle Edilians Énergie Environnement, pour gérer et manager les enjeux RSE, ainsi que pour définir la stratégie de communication en vue d'accompagner la croissance du groupe à l'international.

« Ce que je trouve intéressant dans ce poste, c’est le travail d’acculturation à la RSE pour contribuer à transformer un engagement d’entreprise en actions du quotidien pour tous les collaborateurs », déclare-t-elle.

La création de ce poste illustre la volonté d'Edilians d'accélérer l'engagement du groupe dans le déploiement de sa stratégie RSE, articulée autour de 4 piliers structurants : l'environnement, l'humain, l'ancrage local et la gouvernance.

Marie Gérald

Photo de une : Sandy Hurel-Le-Corre - © Edilians