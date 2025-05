Gamme solaire EDILIANS : solutions solaires pour tous les toits

EDILIANS, acteur historique d’une énergie d’avenir

Expert du solaire depuis plus de 20 ans, EDILIANS s’est positionné très tôt sur le photovoltaïque. Notre particularité ? Concevoir des produits très fiables et durables, tout en favorisant le « made in France ». Ainsi, nos laminés, composants des tuiles solaires, viennent d’Europe et nous assemblons nos produits en France. Très performants, nos panneaux et tuiles photovoltaïques se distinguent également par leur esthétique. Nous souhaitons en effet proposer des solutions qui s’intègrent parfaitement aux toitures, par leur forme, leur système d’installation et les coloris disponibles.

Une galaxie de solutions pour vos clients

Grâce à une gamme très large, en intégration ou en surimposition, EDILIANS vous permet de fournir une réponse sur mesure aux besoins de vos clients ! Que vous travailliez sur des toitures en tuile, en ardoise ou autre, vous trouverez chez EDILIANS, LA solution qui s’intègre au design et particularités du bâtiment. Système EASY ROOF adapté aux toitures les plus complexes, Tuile SOLAIRE MAX rouge ou encore ardoisé pour les toits en ardoise, tuiles terre cuite solaires qui se fondent dans le décor : nos experts sauront vous guider vers la solution la plus aboutie. Vous voulez calculer les capacités de production d’un projet solaire ? Rendez-vous sur notre simulateur solaire en ligne !

Bâtissez un avenir durable avec nous !

Vous croyez comme nous en une approche durable, où la toiture devient un élément clé de l’architecture tout en contribuant à la transition énergétique ? Vous sentez que le photovoltaïque, soutenu par les aides de l’État, est une solution d’avenir ? Couvreur ou spécialiste en installations solaires, nous accompagnons votre développement sur le marché solaire ! Nous avons même conçu un parcours d’accompagnement, le PASS solaire, pour vous aider à monter en compétences. Accès à une assurance, formation technique certifiante, formation à la pose et à la vente de solutions solaires, accompagnement pour votre 1er chantier : en intégrant notre système solaire, vous construisez votre succès à venir !

