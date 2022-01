Edilians s'engage en faveur de l'éco-habitat

Le spécialiste de la tuile terre cuite, Edilians annonce la création d’un nouveau pôle Energie Environnement, dirigé par Olivier Delattre. Ce nouveau département aura pour principale mission de développer une offre système complète, au service de l’éco-habitat. Présentation.

Le mois dernier, Edilians présentait les détails de son nouveau plan qui vise à réaffirmer le rôle de la toiture dans l’éco-construction. Les équipes en avaient d’ailleurs profité pour annoncer l’acquisition future d'IRFTS et Tejas Borja, deux spécialistes de la toiture.

Afin de poursuivre ce développement, l’expert de la tuile terre cuite annonce la création d’un pôle Edilians Énergie Environnement, composé d'une équipe dédiée au marketing stratégique et au développement d’une offre systèmes complète au service de l’éco-habitat. Nommé à la tête de ce nouveau département, Olivier Delattre aura pour mission de « créer des synergies entre la tuile et tous les éléments de la toiture que sont le solaire, l’isolation, la ventilation, l’étanchéité et la collecte des eaux pluviales ».

Ingénieur de métier, ce diplômé de l’EM Lyon Business School bénéficie de près de 30 ans d'expérience dans l'industrie des matériaux de construction. En effet, Olivier Delattre a occupé successivement différentes fonctions de marketing, d’innovation et de développement, notamment chez Lafarge et Knauf Insulation. « Je suis ravi et fier de rejoindre le leader français de la tuile terre cuite et de porter son ambition de façonner un avenir durable en plaçant la toiture au cœur de l’éco-habitat », a-t-il confié.

Une nouvelle équipe commerciale

En parallèle de la création de ce nouveau pôle, Edilians annonce également renforcer son « engagement de proximité » et réorganise son équipe commerciale. Dirigée par Frédéric Fabien, celle-ci pourra désormais compter sur deux nouveaux directeurs des ventes France : Stéphane Ducruet (pour le Nord et l’Est), et Pierre-Jean Raynaud (pour la zone Ouest et Sud).

De son côté, Carine Mereni est nommée directrice des ventes Export. Enfin, pour définir et mettre en œuvre la stratégie commerciale France et Export, Olivier Lafore est nommé Directeur Stratégie Commerciale et Grands Comptes Négoces.

Marie Gérald

Photo de Une : ©Edilians