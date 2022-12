Emmanuel Demesmay, nouveau directeur général de Veka France

Près de 4 mois après le décès de Jos Lenferink, le groupe Veka annonce la nomination d’Emmanuel Demesmay au poste de directeur général de Veka France, et la fin de la zone South Ouest Europe et North Africa (SWENA) au profit de deux entités : France et Ibérica.

Le groupe Veka, spécialisé dans l’extrusion de profilés PVC et la conception de systèmes de menuiseries, a annoncé ce lundi la nomination de son nouveau directeur général France. Il s’agit d’Emmanuel Demesmay, 42 ans, qui a rejoint le groupe Veka en mai 2020, en tant que directeur général, avant de devenir « country manager France ». Cette nomination fait suite au décès brutal de Jos Lenferink, le 14 août dernier.

Une réorganisation au sein du groupe Veka

Autre changement : la fin de la zone South Ouest Europe et North Africa (SWENA) et le retour de deux entités indépendantes : Veka France (marchés français et Afrique du Nord) et Veka Ibérica (marchés espagnol et portugais).

« L’organisation française sera progressivement précisée pour dimensionner les équipes de façon optimale et répondre aux impératifs du marché avec justesse et réactivité », a expliqué Andréas Hartleif, CEO du groupe Veka.

Emmanuel Demesmay, le nouveau DG de Veka France, a d’ores et déjà précisé ses ambitions : « Concernant notre outil industriel en Haute-Savoie, je souhaite accroître encore notre niveau d’exigence, pour que Veka France soit une filiale exemplaire dans le groupe. Performante, réactive, moderne, digitale et rentable, dimensionnée pour accompagner notre croissance avec de nouveaux clients dans un environnement en constante évolution. Et cela débutera très prochainement par la mise en chantier de notre nouveau centre logistique, validé par le groupe en novembre dernier », a-t-il annoncé.

Claire Lemonnier

Photo de une : Emmanuel Demesmay