Uw = 1,2 W/(m².K) : VEKA allie efficacité énergétique et esthétique avec KIETISLINE

Avec la gamme KIETISLINE, VEKA atteint désormais un coefficient Uw de 1,2 W/(m².K), avec un vitrage standard 4/16/4 (épaisseur totale 24 mm).

Cette performance thermique remarquable est obtenue grâce à une conception optimisée qui associe :

Les ouvrants et la battue extérieure de la ligne KIETISLINE, conçus pour minimiser les déperditions thermiques.

Un vitrage avec un Ug de 1,0 W/(m².K) équipé d’un intercalaire Swisspacer Ultimate, renforçant l’isolation des fenêtres.

Autre atout majeur : ces résultats sont validés non seulement en finition blanche, mais également sur les modèles en couleur, confirmant la polyvalence et l’excellence de VEKA, quel que soit le choix esthétique.

En combinant technologie et respect des normes les plus strictes, VEKA prouve une fois de plus que ses solutions allient design, durabilité et performance énergétique.

Avec des menuiseries fabriquées à partir de la gamme KIETISLINE, les professionnels du bâtiment et leurs clients finaux disposent d’une solution adaptée pour améliorer le confort thermique des bâtiments tout en réduisant leur empreinte énergétique.

