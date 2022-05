Estelle Breillat nommée déléguée régionale Grand-Ouest du SNBPE et du SNPB

Le Syndicat national du béton prêt à l’emploi (SNBPE), et le Syndicat national du pompage du béton (SNPB), ont annoncé avoir nommé Estelle Breillat, comme nouvelle déléguée régionale Grand-Ouest, poste qu’elle occupe depuis le 2 mai 2022. Elle assure désormais l’animation syndicale et ses engagements pour la Bretagne, les Pays de la Loire et le Centre-Val de Loire.

Estelle Breillard entend bel et bien mettre ses vingt années d’expérience dans le domaine du BTP, et plus particulièrement dans celui du béton, au profit des intérêts de la profession et de la valorisation des engagements du secteur. Âgée de 43 ans, la nouvelle déléguée régionale Grand-Ouest souhaite renforcer les relations avec les adhérents du SNBPE et du SNPB.

Originaire du Grand-Ouest, l’ingénieure en génie civil de formation n’est pas novice dans le secteur du béton, puisqu’elle a été cheffe de ce marché pour le groupe Herige, pendant plus de six ans. À partir de 2013, elle a également été directrice qualité développements produits chez EDYCEM, la branche béton du groupe Herige.

Estelle Breillard est également membre, depuis 2010, d’un groupe d’experts, le GS13, au sein du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) dont les travaux portent sur les procédés de mise en œuvre des revêtements. Son retour d’expérience sera un plus pour les adhérents du SNBPE et du SNPB, notamment dans le cadre de la nouvelle certification QB46 (Qualité pour le Bâtiment) qui concerne les chapes fluides et entrera en application au 1er janvier 2023. « Outre l’animation du réseau des adhérents, mes motivations vont se concentrer sur les enjeux, notamment environnementaux, qui concernent notre secteur d’activité et, dans cette optique, apporter conseils, prescriptions et outils d’accompagnement de nos professionnels afin de relever et gérer ces défis », s’engage la nouvelle déléguée régionale Grand-Ouest.



Robin Schmidt

Photo de une : © Charles Marion