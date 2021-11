Olivier Collin, élu président du collège SNBPE Pays de la Loire

Le directeur d’Edycem Olivier Collin a été nommé président du collège de la région Pays de la Loire du SNBPE, selon les dernières annonces du syndicat, le mardi 23 novembre. Il succède ainsi à Philippe Queneau, lui-même ancien directeur d’Edycem. La mission du nouveau président ? Soutenir la sécurité des chantiers et le béton bas carbone.

Mardi 23 novembre, le Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE) annonçait l’élection d’Olivier Collin en tant que président du collège de la région Pays de la Loire.

Le directeur général d’Edycem succède à Philippe Queneau, dont le mandat arrivait à son terme. L’intéressé était par ailleurs lui-même ancien directeur général d’Edycem.

25 années d’expérience dans la filière béton



Muni d’un DUT en Mesures Physiques et Techniques Instrumentales, Olivier Collin fait ses armes dans le béton en occupant en premier lieu des postes de qualité. D’abord chez Bétons Alliés de l’Estuaire, qu’il intègre en 1995. Un an plus tard, son aventure chez Lafarge Bétons commence en tant que responsable Qualité de la zone Pays de la Loire. Fonction qu’il assurera dès 2006 également, mais au sein de Lafarge Bétons de l’Ouest. En 2009, il monte en grade au sein du groupe et devient directeur Qualité de Lafarge Bétons Nord.

Suite à la fusion entre le groupe Lafarge et la société Holcim, Olivier Collin est propulsé au poste de directeur Qualité France Bétons en 2017, avant d’être directeur Qualité et Développement Produits France la même année.

Fort de ses 25 années d’expérience dans la filière béton, il est nommé directeur général d’Edycem, activité béton du groupe Herige.

Maintenant président du collège SNBPE Pays de la Loire, Olivier Collin tend à assurer la continuité des actions syndicales concrétisées par son prédécesseur, notamment celles portant sur la sécurité sur les chantiers. Il a également pour objectif de partager avec les adhérents du SNBPE la valeur du béton et son verdissement.

Une feuille de route en phase avec celle fixée par la filière internationale du béton, qui souhaite réduire de 25 % l’empreinte carbone de la matière d’ici 2030.

Virginie Kroun

Photo de Une : SNBPE