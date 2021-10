Fortera s’implante sur le marché européen

L’entreprise californienne Fortera, qui développe notamment du ciment bas-carbone, a nommé Thierry Legrand en tant que Président Europe. La première étape de son développement international.

Fortera est une entreprise américaine qui fabrique des matériaux dits « de haute technologie », dont du ciment bas-carbone. En effet, cette dernière a récemment développé un procédé de recarbonation qui permet de convertir les émissions de CO2 issues des fours à ciment en un nouveau produit cimentaire tout aussi qualitatif. Cette innovation a notamment permis de diminuer de 60% les émissions de carbone par rapport au ciment classique, le tout en baissant les coûts de production.

Un nouveau président Europe expérimenté

Un nouveau ciment que Fortera aimerait commercialiser sur les marchés américains puis européens à compter de l’année 2022. Ainsi, pour soutenir ce développement outre-atlantique, l’entreprise a nommé Thierry Legrand, nouveau Président Europe. « Il n’y a pas de sujet plus important pour la construction aujourd’hui que la neutralité carbone. Des innovations sont nécessaires pour réduire les émissions de CO2 mais celles-ci doivent être généralisables et accessibles à un coût raisonnable. C’est pourquoi je suis convaincu que Fortera est une innovation majeure pour la construction de demain », a déclaré Thierry Legrand.

Après avoir commencé sa carrière dans l’optimisation des procédés et l’organisation des usines, ce polythecnicien et ingénieur des ponts et chaussés, dirigera pendant plus de 20 ans les activités ciments de Lafarge et Holcim dans différents pays en Europe, en Afrique et en Asie.

« En confiant notre développement européen à un président aussi expérimenté que Thierry, nous sommes convaincus que nous pourrons déployer notre technologie efficacement et rapidement tout en prenant en compte les spécificités locales et les normes européennes » conclut Dr. Ryan Gilliam, président et cofondateur de Fortera.