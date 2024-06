Frédéric Guetin nommé DG d'Etex Building Performance France

Frédéric Guetin succède à Valérie Lebon en tant que nouveau directeur général d'Etex Building Performance France, et promet d’orienter l’entreprise vers plus d'innovation, avec un accent mis sur le développement durable et la satisfaction client.

Le fabricant de plâtre destiné à la construction Etex Building Performance France annonce la nomination de Frédéric Guetin en tant que nouveau Directeur Général. Diplômé de l'ESSEC, de l'ESC Clermont Business School et de l'ISC Paris, ce dernier apporte avec lui plus de 25 ans d'expérience à des postes de direction au sein de grands acteurs du second œuvre du bâtiment.

Une vaste expérience du secteur

En effet, avant de rejoindre Etex, Frédéric Guetin a notamment été vice-président des Ventes EMEA chez Tarkett Sports, directeur de la Business Unit Construction et Grand Public France et export chez Bostik, ainsi que PDG d'AkzoNobel France.

Une vaste expérience dans le secteur industriel et une connaissance approfondie des marchés européens qui seront des atouts majeurs pour Etex Building Performance France, et ses filiales Siniat et Promat. Frédéric Guetin se réjouit de rejoindre une entreprise bénéficiant d'un riche héritage de 120 ans. « Je suis fier de participer à construire les années à venir de cette entreprise », a-t-il déclaré, lors de sa prise de poste, mettant en avant sa volonté de placer les clients au centre des préoccupations et de promouvoir le bien-être des collaborateurs.

Il a déjà initié des rencontres avec les équipes d'Etex, visant à renforcer la cohésion et à offrir un environnement propice à la réussite collective. « En cette période challengeante pour le secteur, mon objectif est de rassembler les équipes et de créer les conditions optimales pour qu'elles dépassent leurs objectifs », a ajouté le nouveau directeur général.

Soulignant l'importance de l'environnement, Frédéric Guetin a également salué les efforts déjà entrepris par Etex pour réduire son impact environnemental, et envisage de renforcer ces engagements tout en assurant une croissance durable et rentable pour l'entreprise.

Marie Gérald

Photo de Une : Frédéric Guetin