Chiffres de la construction : légère amélioration entre mars et avril

Comme tous les mois, le ministère de la Transition écologique publie les chiffres de la construction de logements. Si les chiffres restent mauvais sur 12 mois, ils s’améliorent légèrement entre mars et avril, que ce soit pour les mises en chantier et les permis de construire.

Entre mai et avril 2024, le nombre de permis de construire délivrés recule encore de 17,7 % par rapport aux 12 mois précédents, après -19,9 % à fin mars. Bilan, 358 200 logements ont été autorisés à la construction.

+4 % pour les permis de construire entre mars et avril

Toutefois, sur le seul mois d’avril, il est à noter un léger rebond de +4 % par rapport au mois de mars.

Dans le détail, sur 12 mois, la baisse des permis de construire est plus prononcée pour les logements individuels purs (-23,6 %) que pour les logements collectifs (-17,9 %). Au sein même des logements collectifs, les résidences (étudiantes, séniors…) s’en sortent mieux, avec « seulement » -11,1 %.

D’un point de vue régional, les Hauts-de-France et la Bretagne sont les deux régions qui enregistrent la plus faible baisse des permis de construire, avec respectivement -4,4 % et -8 %.

À l’inverse, le Centre-Val-de-Loire enregistre -27 %, la Provence-Alpes-Côte d’Azur -26,4 %, et l’Île-de-France -21,6 %, alors même que ces deux dernières régions font partie des zones les plus « tendues ».

…et +9 % pour les mises en chantier

Côté mises en chantier, elles plongent de nouveau de 22,3 % sur 12 mois, pour un total de seulement 282 400 logements commencés. Entre mars et avril, elles augmentent toutefois de 9 %.

Là encore, les logements individuels purs ont davantage souffert (-31 %) que les logements collectifs (-21,5 %), les logements en résidence (-11,5 %), et les logements individuels groupés (-8,1 %).

Les effets de la crise de l’immobilier neuf commencent à se faire sentir. Ainsi, plusieurs promoteurs ont annoncé des plans sociaux, et les défaillances se multiplient parmi les plus petits acteurs.

Pour rappel, la Fédération Française du Bâtiment (FFB) prévoit 90 000 suppressions d’emplois d’ici fin 2024, puis 150 000 d’ici fin 2025.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock