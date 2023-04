Jean-Christophe Repon réélu à la présidence de la CAPEB

Jean-Christophe Repon a été réélu à la présidence de la CAPEB. Son objectif durant son second mandat ? Défendre l'avenir des entreprises artisanales du bâtiment confrontées à un contexte économique incertain, et accompagner ces entreprises et à libérer leur potentiel pour attirer les nouvelles générations.