L'OPPBTP élit son nouveau Bureau Nominations | 07.02.22

L’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) annonce la nomination de Jean-Marie Kerherno, en tant que nouveau président du bureau, et de Christian Baix, vice-président. Ils sont élus pour un mandat d’un an renouvelable une fois. Présentations.

Élus le 2 février 2022 lors de la dernière réunion du conseil du comité national, Jean-Marie Kerherno et Christian Baix, respectivement nouveau président et nouveau vice-président du bureau de l’OPPBTP, auront désormais pour mission de veiller à l’exécution des décisions du Conseil du comité national ainsi qu’au fonctionnement régulier des services de l’organisme. Chargé de mission Mutualisation à la Fédération des SCOP du BTP, Jean-Marie Kerherno a exercé sa carrière à la STPEE, SCOP d'électricité jusqu’à 2015 dont 18 ans en tant que président-directeur général. Anciennement membre du conseil du comité régional d'Île-de-France de l'OPPBTP de 1987 à 1999, dont un an en tant que président, et du conseil du comité national depuis 1999, Jean-Marie Kerherno a déjà été élu à la tête de l'organisme entre 2006 et 2007, et en tant que vice-président de 2020 à 2021. De son côté, Christian Baix a exercé dans le secteur du BTP, en Belgique, de 1978 à 2001, puis comme salarié de l’entreprise Imhoff, filiale du groupe Vinci-Energies de 2001 à 2016. Il est actuellement salarié de l’entreprise Millot, filiale du groupe Vinci-Energies. Par ailleurs membre de la commission financière de contrôle de la Fédération Nationale des Salariés de la Construction, Bois et Ameublement CGT depuis 2011, il est également membre du conseil du comité national de l’OPPBTP depuis 2013. Composée de 20 membres, la structure est également assistée d’un représentant de l’Etat, d'un représentant de la CNAM et de Paul Duphil, actuel secrétaire général. Conseil de la branche du BTP pour la sécurité et l'amélioration des conditions de travail, l'OPPBTP présentait, mardi 25 janvier dernier, son plan Horizon 2025 qui fait suite à « Horizon 2020 » en dévoilant notamment les 5 axes prioritaires. Marie Gérald Photo de Une : ©OPPBTP

