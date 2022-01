L'OPPBTP présente son plan Horizon 2025

Cinq ans après le lancement du plan Horizon 2020, l'Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) a dressé ce 25 janvier un premier bilan chiffré, et présenté les 5 axes prioritaires de ces 5 prochaines années. Au programme : campagnes de prévention sur le terrain, assistance technique, appui sur l'innovation et les nouvelles technologies, formation des jeunes, et indicateurs de performance.

L'Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) tenait ce mardi 25 janvier une visioconférence de presse pour présenter son plan @Horizon 2025, adopté à l'unanimité le 8 octobre dernier, et faisant suite à « Horizon 2020 ».

Cette conférence a dans un premier temps été l'occasion pour Giovanni Verrecchia, président de l'OPPBTP, Jean-Marie Kerherno, vice-président, et Paul Duphil, secrétaire général, de revenir sur le bilan de ces 5 dernières années, notamment en termes chiffrés.

Un bilan positif pour Horizon 2020

Grâce à ses différentes actions en matière de prévention et de sécurité au travail, l'organisme souligne notamment que plus de 40 000 entreprises ont réalisé une évaluation des risques, et que près de 90 000 apprentis ont été sensibilisés via la campagne 100 minutes pour la vie.

Les outils mis à disposition sur le site preventionbtp.fr, tels que les mémos, fiches et guides, ont particulièrement été consultés, avec pas moins de 8,6 millions de visiteurs en 5 ans, et 4,3 millions de téléchargements de ces documents. Entre 2016 et 2020, le taux de fréquentation aurait ainsi augmenté de +285 %.

Paul Duphil précise que l'année 2020 a été marquée par une fréquentation inédite dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, avec la publication du guide préconisations sanitaires, dont la 19ème version mise à jour a par ailleurs été publiée ce jour. Le secrétaire général de l'OPPBTP ajoute que plus de 1 000 réunions d'explications ont été organisées pour aider les entreprises du BTP à mettre en œuvre ce guide.

Poursuivre la baisse des accidents graves

L'objectif des prochaines années : pousuivre cette démocratisation de la prévention au sein des entreprises du BTP, et notamment parvenir à une diminution du nombre d'accidents graves, qui seraient aux alentours de 250 à 300 par an. Paul Duphil précise que les deux premières causes d'accidents restent les accidents routiers professionnels, et les chutes de hauteur. Pour réduire le nombre d'accidents, le principal levier consiste à « comprendre les causes et les déterminants sur lesquels on peut agir », estime-t-il.

Sur un graphique de l'Assurance Maladie, le taux de fréquence des accidents du travail est en baisse depuis 2009. L'année 2019 enregistre néanmoins une hausse du nombre de décès, avec 176 décès (contre 107 en 2018). Le secrétaire général de l'OPPBTP explique cette hausse en raison du changement de la méthode de calcul des décès, prenant en compte, depuis 2019, les décès survenus suite à un malaise sur le lieu de travail.

Une baisse continue du nombre d'accidents du travail. Source : Assurance Maladie

L'évolution du nombre de décès depuis 2009. Source : Assurance Maladie

5 axes prioritaires pour @Horizon 2025

Dans un deuxième temps, le secrétaire général de l'OPPBTP a présenté les 5 principaux axes retenus dans le cadre du plan @Horizon 2025.

Le premier axe consiste à maintenir une présence forte de l'organisme sur le terrain, notamment en déployant des campagnes nationales d'actions prioritaires autour de 7 thématiques : les chutes de hauteur, le risque routier professionnel, les risques chimiques, les troubles musculo-squelettiques (TMS), les heuts engins-piétons, l'hygiène, et l'intérim.

Deuxième axe : offrir une assistance technique et des parcours de prévention à toutes les entreprises grâce au digital, et notamment permettre aux internautes d'entrer en contact avec un conseiller OPPBTP et de bénéficier de documentation et d'outils adaptés à chaque métier.

« Réaliser l'ingénierie prévention des métiers de demain, avec l'objectif d'une prévention intégrée dès la conception » constitue le troisième axe. Ce dernier consiste à s'appuyer sur l'innovation et les nouvelles technologies pour renforcer la prévention et la sécurité, notamment grâce aux exosquelettes, aux équipements de protection individuelle (EPI) connectés, et aux bracelets électroniques.

Former les jeunes, les intérimaires, et les nouveaux dirigeants et une autre priorité de l'OPPBTP. Pour cela, l'organisme compte s'appuyer sur des modules de formation à distance, comme les serious games, la réalité virtuelle et les escape games, mais aussi continuer le déploiement du Passeport Sécurité Intérim (PASI).

Enfin, le cinquième et dernier axe vise à s'appuyer sur le lien entre prévention et performance pour une approche positive et incitative de la prévention, notamment en intégrant des indicateurs de performance dans la formation des personnels préventeurs de l'OPPBTP.

Claire Lemonnier