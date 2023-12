Le groupe BDR Thermea nomme son nouveau CEO

À compter du 1er février 2024, Tjarko Bouman, actuel CEO de NTS Group, deviendra le nouveau CEO de BDR Thermea Group, spécialiste du génie climatique qui a réalisé 2,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2022.

Après avoir annoncé la nomination de Jordi Mestres au poste de directeur général de BDR Thermea France, le groupe annonce celle de Tjarko Bouman au poste de « chief executive officer » (CEO) de BDR Thermea Group. Il remplacera Bertrand Schmitt, nommé en 2017, à compter du 1er février prochain.

Actuellement CEO de NTS Group, Tjarko Bouman dispose de « plus de 20 ans d'expérience dans le développement commercial, les opérations et la supply chain, à la fois dans le conseil et le management, et a fait ses preuves dans la conjonction de l'innovation et de la croissance avec une orientation client évidente », selon Marc de Jong, président du conseil de surveillance de BDR Thermea.

Et d’ajouter : « Il apporte également avec lui une expérience approfondie de la transformation des entreprises, ainsi que des compétences digitales dans le développement de propositions de valeur pour les clients ».

À 53 ans, Tjarko Bouman a notamment passé 9 ans chez Vanderlande Industries, jusqu’à en devenir le directeur général. En tant que CEO de NTS Group, il accompagné la croissance du groupe, avec des années records en termes de chiffre d’affaires et de rentabilité durant son mandat, permettant au groupe de faire partie du top 3 mondial dans le marché des semi-conducteurs.

« Je suis impatient de rejoindre le groupe BDR Thermea, d’apporter ma propre expérience et mes compétences à l’entreprise, et de coopérer avec les équipes du monde entier alors que BDR Thermea va de l’avant pour renforcer sa position dans la transition énergétique », a réagi le futur CEO de BDR Thermea Group.

Le groupe BDR Thermea compte plus de 6 800 employés, opère dans plus de 100 pays, et a réalisé 2,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2022.

C.L.

Photo de une : Tjarko Bouman – BDR Thermea Group