Le groupe Liébot nomme son directeur RSE

Soucieux d’accélérer sa transition environnementale, le groupe Liébot annonce la création d’un poste de « directeur RSE », et la nomination de Christophe Klotz, 57 ans. Il interviendra pour K.line et les autres filiales du groupe.

Fin novembre, le groupe Liébot annonçait la succession de Jean-Pierre Liébot à sa présidence à compter du 1er janvier 2023. En ce début d’année, le groupe annonce avoir créé un poste de « directeur RSE » et avoir désigné Christophe Klotz à sa tête.

Accélérer la transition écologique du groupe

Ce dernier aura pour mission de poursuivre l’engagement du groupe dans le développement durable, déjà initié à travers la démarche « K.Line Planet ». Il interviendra pour K.Line et les autres filiales du groupe.

« Pour le groupe Liébot, la responsabilité environnementale et sociétale des entreprises est un pilier essentiel dans le développement de nos activités. L’arrivée de Christophe Klotz est indispensable pour structurer nos ambitions et les déployer sur les prochaines années », explique Bruno Léger, directeur général du groupe, qui comprend plus de 4 000 salariés.

Après avoir été directeur RSE dans l’agroalimentaire, notamment chez Nestlé, Christophe Klotz se tourne désormais vers le secteur de la menuiserie.

« Fédérer des acteurs et faire en sorte qu’ils œuvrent collectivement à préserver notre environnement, c’est ma vision de l’avenir. Pour moi, la RSE implique une vision holistique, être une entreprise durable, c'est aussi contribuer au bien-être de ses salariés, être dans l'action et apporter des preuves pour ainsi devenir une entreprise désirable et désirée, en d'autres termes une entreprise de confiance », détaille le nouveau directeur RSE.

Claire Lemonnier

Photo de une : Christophe Klotz